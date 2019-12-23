محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تؤدي بعض البكتيريا المتراكمة في شرائح البرجر النيء إلى فساده، وربما تصل مضاعفات تناول هذا البرجر إلى الإصابة بالتسمم الغذائي، لذا يراعى الانتباه جيدًا لبعض العلامات قبل طهيه. لقراءة المزيد عن: كيف نفرق بين البرجر الفاسد والطازج؟.. اضغط هنـــــا.

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