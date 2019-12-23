هذا ما تجنيه الكويت من العمالة الوافدة .. خادمة تنحر رضيعة من رقبتها .. ماذا فعل الأب؟

أصيبت طفلة رضيعة بجرحٍ في رقبتها بعد شروع وافدة إثيوبية تعمل خادمة لدى منزل مواطن كويتي بنحرها .

وتم نقل الطفلة الى مستشفى الجهراء، فيما أكد مصدر أمني كويتي انه وفي حال ثبوت الجريمة بحق الخادمة التي تم احتجازها، ستوجه لها عدة تهم منها الشروع في القتل والإهمال في رعاية طفل.

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وفي التفاصيل، فإن مواطنا يعمل محاميا أبلغ عمليات الداخلية انه انتهى من عمله باكرا فتوجه الى منزله وإذ به يسمع صراخ ابنته الرضيعة، حيث سارع لمعرفة ما يحدث، فوجد الخادمة تمسك بسكين وهي بجانب ابنته، فقام بنزع السكين من يد الخادمة وأنقذ ابنته.

واضاف المصدر الأمني: فور تلقي عمليات الداخلية البلاغ تم توجيه دورية الى موقع الحادث وجرى توقيف الوافدة ونقل الطفلة الى مستشفى الجهراء في الكويت بسيارة إسعاف.

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