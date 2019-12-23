دوالي الساقين.. 5 أسباب للإصابة و3 طرق للعلاج

دوالي الساقين من الأمور المزعجة التي تسبب آلام للمصابين بها، فهي عبارة عن علامات باللون الأزرق تظهر تحت سطح الجلد، وتعتبر منطقة الساقين هي أكثر المناطق تأثرًا بها.

وقال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحات الأوعية الدموية، خلال بيان صحفي، إن هناك أسباب عديدة للإصابة بدوالي الساقين، لافتا إلى أن هناك 5 أسباب، هم الأكثر شيوعًا لدوالي الساقين، على النحو التالي:

أسباب دوالي الساقين

عوامل وراثية

تغير مستويات الهرمونات في الجسم

الوقوف لفترات طويلة

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الحمل

التقدم في العمر

علاج دوالي الساقين

أوضح الطبيب، أن هناك 3 أنواع للعلاج، يُحددها الطبيب وفقًا للحالة المرضية، والتي تأتي على النحو التالي:

العلاج بالليزر

يتم من خلال تسليط أشعة الليزر على الجلد لعلاج الأوردة المصابة، وقد يحتاج إلى عدة جلسات يحددها الطبيب، وتوجد بعض الحالات التي يتم تسليط أشعة الليزر داخل الوريد المصاب، عن طريق قسطرة دقيقة يتم إدخالها إلى الوريد المتضرر تحت تأثير التخدير الموضعي.

العلاج بالحقن

يتم من خلال حقن مواد طبية داخل الوريد لمنع تدفق الدم بداخله مرة آخرى.

العلاج بالجراحة

يتم من خلال إزالة الوريد المصاب من الساق، بعملية جراحية، تستخدم في الحالات المتأخرة.