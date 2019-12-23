الامارات | «فن الطي الورقي» تصقل مهارات مواهب صغيرة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالتعاون مع ميداف استديو، أول من أمس، ورشة العمل الفنية الثالثة المخصصة للأطفال، في القرية التراثية بالقرية العالمية بدبي.
وجمعت الورشة وعنوانها «فن الطي الورقي»، أطفالاً من مختلف الجنسيات والأعمار، ابتهجوا بالرسم والتلوين وتعلم الأنشطة الفنية وإكمال عمل فني من صنع أيديهم للصقر المرتبط بالبيئة المحلية، ويجسد شعار الإمارات.
وتُعد «فن الطي الورقي» الثالثة ضمن سبع ورش عمل فنية أطلقتها إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لاستثمار وقت الطفل في أنشطة هادفة تعلمه الإبداع، وتصقل مواهبه الفنية في محيط تراثي.
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