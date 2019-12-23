الامارات | سلطان القاسمي يفتتح مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يفتتح مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي بالمدينة الجامعية في الشارقة.

واستُقبل سموه، لدى وصوله، بالأهازيج التراثية، وكان في استقباله الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي المراكز والمؤسسات الثقافية والتراثية.

وبعد إزاحة الستار، إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمبنى، تجوّل صاحب السمو حاكم الشارقة، في أروقة المبنى، إذ اطلع على مكاتب وأقسام المنظمات الدولية الثقافية التي يضمها المركز، مستمعاً لشرح حول أبرز المرافق والخدمات والمبادرات التي ستقدمها.

واطلع سموه على المعرض المقام في قاعة المعارض بالمبنى، الذي يضم لوحات وشروحاً حول أبرز وأهم أدوار ومنجزات المنظمات المعنية بالتراث الثقافي، وتعرّف من القائمين على هذه المنظمات إلى ما يقدمونه من جهود تسهم في حفظ التراث الثقافي حول العالم.

بعد ذلك، توجه صاحب السمو حاكم الشارقة إلى مسرح مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي، حيث بدأت فعاليات الافتتاح بالسلام الوطني للدولة.

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وقال رئيس معهد الشارقة للتراث، الدكتور عبدالعزيز المسلم، في كلمته خلال الافتتاح: «إنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الرامية إلى جعل الإمارة حاضنة للتراث العالمي، منفتحة على ثقافات الشعوب، وتراث العالم بمختلف عناصره، ورموزه، ومكوناته، وهيئاته ومنظماته العاملة في هذا المجال، خطا معهد الشارقة للتراث خطوات واثقة لتحقيق الرؤية والنهوض بالفكرة، ويأتي افتتاح مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي ترجمة حقيقية لذلك، ليكون المركز الأول من نوعه».

وأضاف: «تعمل المنظمات المنضوية تحت مظلة المركز على حفظ وصون التراث الثقافي، بشقيه المادي وغير المادي، وتقديم إسهامات جليلة في مجال الرعاية والحماية للتراث من الضياع والاندثار، وفق رؤى استراتيجية، وسياسات محكمة تضطلع بالغاية المنشودة، ما يجعل وجودها أمراً مهماً وضرورياً، لتعزيز التواصل والتبادل الثقافي، والانفتاح على التجارب العالمية في صون التراث الثقافي، ودعم الجهود المبذولة في هذا السياق».

عروض فلكلورية

تابع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال افتتاح مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي، عدداً من العروض الفلكلورية الشعبية من دول مختلفة، وتضمنت العزف على آلات البندورا والهارب والسنطور.

ويضم المركز ست منظمات دولية متخصصة في مجال التراث الثقافي، هي: مركز إيكروم - الشارقة، والمنظمة الدولية للفن الشعبي، والمجلس الدولي لمنظمات مهرجانات الفولكلور والفنون الشعبية، وأولمبياد الألعاب الشعبية في سردينيا، وجامعة زيهجيانغ الصناعية والتجارية في الصين، والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث في الرباط.