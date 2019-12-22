مايا مرسي: المرأة تتولى حقائب وزارية ذات ثقل وأهمية في الدولة

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قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات، التهنئة إلى الدكتورة نيفين القباج لتوليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين جامع لتوليها منصب وزيرة التجارة والصناعة، وكذلك الدكتورة رانيا المشاط لتوليها منصب وزيرة التعاون الدولي.
كما توجه المجلس، في بيان له، بخالص التهنئة لكل من المهندسة غادة مصطفى لبيب لتوليها منصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التطوير المؤسسي، وغادة علي شلبي لتوليها منصب نائب وزير السياحة، وذلك خلال التعديل الوزاري الذي تم إعلانه اليوم الأحد.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالتعديل الوزاري الجديد والذي ضم عددا من السيدات المتميزات والمبدعات في مجال عملهن، واللاتى أثبتن من خلال إنجازاتهن السابقة وعملهن الدؤوب أن المرأة المصرية تتمتع بالكفاءة والجدارة اللازمة للوصول إلى أعلى المناصب القيادية وتولي جميع الحقائب الوزارية، مشيرة إلى أن المرأة استطاعت أن تحافظ على نسبتها في الحكومة، لتستمر عدد السيدات في الحكومة بعد التعديل الوزارى الجديد إلى 8 وزيرات بنسبة 25%.
وأكدت أن جميع الحقائب الوزارية التى تتولاها المرأة تعتبر وزارت ذات ثقل وأهمية كبيرة في الدولة، وهو دليل على إيمان القيادة السياسية بأن الدولة تعتمد على المرأة كشريك أساسي وفاعل للنهوض بمؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة، وأنه لا استغناء عنها ولا عن مساهمتها.
وأعربت "مايا" عن خالص أمنياتها بالنجاح والتوفيق، خاصة أن حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهن كبيرة، مؤكدة إيمانها العميق بقدرتهن على حمل هذه المسؤولية وإضافة المزيد من النجاحات لاسم المرأة المصرية.
وشهد التعديل الوزاري، احتفاظ بعض العناصر النسائية بمواقعهن في الحكومة، مثل: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
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