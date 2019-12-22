بعد مقتل طالب بسببها.. 7 وصايا لاستخدام الدفاية الكهربائية بأمان

في واقعة جديدة، من وقائع "القاتل الصامت" الذي يؤدي بحياة العديد من الأشخاص، لفظ طالب بالصف الأول الثانوي، بالحي 12 بأكتوبر، أنفاسه الأخيرة، بسبب نومه بجانب المدفأة الكهربائية، عقب غلقه لجميع المنافذ الموجودة بالحجرة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل الوفاة، وتبين أن الضحية أشعل المدفأة أثناء نومه بسبب برودة الجو، ثم أغلق أبواب ومنافذ الغرفة التي ينام بها، مما أدى لسحبها الأكسجين من الهواء واختناقه أثناء النوم.

وتأتي واقعة وفاة الطالب استمرارًا لعدد من حوادث تسرب الغاز، التي راح ضحيتها البعض مؤخرًا، وهو الغاز المعروف بـ"القاتل الصامت"، كونه عديم اللون والرائحة وينبعث من وحدات التدفئة المنزلية، كما أنه يمنع نقل الأكسجين إلى الأنسجة والخلايا، ويؤدي إلى تلف دائم في المخ لعدة أسابيع، وموجود عادة بالشوايات الكهربائية والدفايات وسخانات الغاز، التي يتسبب سوء استخدامها، في مقتل أصحابها.

- نصائح لاستخدام الدفايات بأمان.

وإليكِ عدة نصائح لاستخدام الدفايات في منزلك، للحفاظ على سلامتك وصحتك، وفقًا لموقع"WIKI HOW":

- احرصي على تنظيفها بشكل دوري.

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- احفظيها بمكان جاف، طيلة فترة التخزين.

- لابد من فحصها من قبل المختصين بشكل مستمر للتأكد من صمامات الغاز.

- فتح النافذة عند استخدام الدفاية، لتجنب الاختناق.

- وضعها بعيدًا عن الأقمشة، وخاصة الحراير والستان.

- ابتعدي عن السجاد ذو الخيوط "البلوستر".

- تجنبي الوصلات الكهربائية، حتى تتجنبي "السخونة".