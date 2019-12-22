"القروض الدوارة" تسلم ثلاجات لأصحاب المشروعات متناهية الصغر

قامت لجنة التنمية الاقتصادية وتنمية المجتمع والقروض الدوارة، برئاسة مها خيري، وتحت إشراف وحضور محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١- مصر د. شريف والي، ولجنة مصرية برئاسة نازك الألفي بتسليم أصحاب المشروعات المتناهية الصغر من أبناء قرية الريان بالفيوم وقرى منيل سلطان، وتمكين السيدات المعيلات من الإسكندرية، ثلاجات.
جاء ذلك بالتعاون مع إحدى شركات المشروبات الغازية، لتشغيل الأكشاك وإيجاد مصدر رزق لهم، وتقديم الدعم والمساعدة لمدة ستة أشهر حتى يتمكنوا من الاعتماد على هذا المصدر لتلبية احتياجاتهم ورفع مستوى معيشتهم.
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