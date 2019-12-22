دائما ما تشهد احتفالات أعياد الميلاد تناول الحلوى والمقبلات، لذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير مقبلات شجرة الكريسماس للشيف أميرة شنب. مقادير مقبلات شجرة الكريسماس خبز شامي مثلثات بقسماط مملح نصف كوب كريمة حامضة أفوكادو مهروس جيدا مع بصل وطماطم وفلفل أحمر وتوابل لون طعام أخضر Advertisements بقدونس ثوم مفروم فلفل رومي أحمر مقطع صغير طريقة تحضير مقبلات شجرة الكريسماس توخذ وحدات البقسماط بالخبز تخلط الكريمة مع الأفوكادو والبقدونس والثوم المفروم في الكبة تفرد الحشوة على وحدات الخبز تزين بالفلفل الأحمر وتقدم

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كانت هذه تفاصيل خبر في احتفالات "عيد الميلاد".. تعرف على مقبلات شجرة الكريسماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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