الشيف الشربيني: "ابني علاء صحته اتحسنت.. وحالته النفسية زي الفل"

طمأن الشيف الشربيني، محبي نجله علاء الشربيني، على حالته الصحية عقب خضوع الأخير لعملية جراحية في قدميه، استغرقت 5 ساعات، في إحدى المستشفيات الكبرى، في 8 ديسمبر الجاري.

وأكد "الشربيني"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الحالة الصحية لنجله تحسنت كثيرا، وأنه يقيم حاليا في منزله، لافتا إلى أنه غادر المسشتفي في اليوم التالي لإجرائه الجراحة في قدمه.

وتابع والد علاء الشربيني: "أتواصل معه يوميا، وحالته النفسية زي الفل.. الإعلام مهول موضوع تعبه"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يعود نجله إلى العمل الأسبوع المقبل، مختتما حديثه: "الشغل وحشه، وهيرجع قريب لجمهوره".

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يذكر أن علاء الشربيني، مُقدم برنامج "أحلى أكلة"، على قناة "ON E"، كان يُعاني من مشكلات صحية في قدمه، في الفترة الأخيرة، مُمثلة في انسداد بالشرايين حتى تطلب الأمر تدخلا جراحيا، وإجراء عملية جراحية بشكلٍ عاجل.

وحرص عدد من الفنانين، على زيارة الشيف علاء الشربيني، عقب خروجه من المستشفى مؤخرًا، بعد إجرائه عملية جراحية في قدمه، قبل أيام.