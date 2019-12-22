مجموعة أزياء "نعيم خان" لما قبل خريف 2020.. شبابية وأكثر ليونة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سيطرت على مجموعة نعيم خان لما قبل خريف 2020 القطع الصيفية بصور ظلية خفيفة الوزن وعصرية مثالية لحضور حفل زفاف في الهواء الطلق، ومن المسلّم به أنَّ المجموعة قد تم إبرازها من خلال الأسلوب الراقي للمصمم، ولكن بطريقة أكثر ليونة من المواسم الماضية.

وركز المصمم على استخدامه نسيج الترتر من درجات الألوان الزاهية والمبهجة، وصنع منه العديد من القطع الكاجوال مثل سترة كارديغان قصيرة، وتوبات بلا أكمام، وبنطلون مترهل بخصر مرن.

وتراوحت ألوان القطع من الظلال الداكنة إلى غير المتوقعة، بما في ذلك الأزرق والفضي والبرتقالي والأخضر الليموني، وقد استخدم خان النسيج في مجموعات سابقة لصناعة فساتين هالستون الحريرية، والتي بيعت بشكل جيد، لذلك كان من الطبيعي أن يستخدم نفس النسيج في صناعة العديد من القطع المنفصلة والتي يمكن ارتداؤها إلى مناسبات متعددة. وبالرغم من بريقها إلا أن هذه الأخيرة تتميز بصور ظلية عملية حيث يمكن ارتداؤها إلى المكتب بتنسيقها مع بنطلون جينز أو قميص بسيط.

وكان هناك تركيز على جذب عملاء جدد من فئة الشابات اللواتي لن يتمكنَّ من شراء فستان سهرة فاخر من نعيم خان، لذلك سيتم تقديم قطع الترتر المنفصلة بأثمنة في المتناول، وكذلك التوبات المطرزة بالخرز، وأوشحة البونشو الأكثر مبيعًا بتطريزات الأزهار وبلوزات الأورجانزا المتدفقة.

وبطبيعة الحال، لم تخلُ مجموعة خان من القطعة الأيقونية التي يشتهر بها "فساتين السهرة" التي تليق بالسجادة الحمراء، بما في ذلك الأثواب الجميلة والمطرزة بالخرز، ومن أبرز القطع التي أثارت اهتمامنا نذكر فساتين خفيفة بألوان الفضي والفيروزي مطبعة بطبعات حيوانية غير متجانسة، بما في ذلك معطف فستان بنمط مستوى من الخمسينات.

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واختتم المجموعة بقطعة جمعت بين أسلوب خان الفاخر والساحر والنمط الكاجوال الشبابي المرح، عبارة عن معطف كارديغان شفاف مطرز بالخرز.

فيما يلي أبرز القطع من مجموعة أزياء نعيم خان لما قبل خريف 2020، فما رأيك؟