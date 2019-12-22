من 2010 إلى 2019.. تعرفي على أشهر حقائب اليد من أبرز المصممين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد حقائب اليد من أبرز الإكسسوارات التي لا تخلو منها إطلالات النساء مهما اختلفت أذواقهن، وبطبيعة الحال ترغب كل امرأة في الحصول على حقيبة يد من توقيع أشهر المصممين.

كما لا تزال حقائب اليد من أكثر الإكسسوارات شعبية طوال العقد الثاني من القرن العشرين، بغض النظر عن حجمها أو شكلها فضلا عن أنها عنصر أساسي في خزانات أزياء معظم عشاق الموضة.

ومع اقتراب العقد من نهايته، جمعنا لك 10 إصدارات حقائب المصممين الأكثر شهرة حسب السنة:

2010: حقيبة Luggage من سيلين

تم إصدارها في عام 2010، وكانت من بين حقائب اليد الأكثر شعبية والتي صممتها المصممة الموهوبة فيلو فيبي ضمن مجموعتها الأولى لعلامة سيلين، وتأتي بنمط التوت وبالمقبض العلوي، وقد أطلق عليها البعض اسم "حقيبة وجه الروبوت"، ونفدت فورا من متاجر العلامة بعد إطلاقها للمرة الأولى، وكثيرا ما شوهدت على ذراع أشهر عارضات الأزياء والحاضرات في أسبوع الموضة في نيويورك وباريس، ويبلغ سعرها 1718 دولارا.

2011: حقيبة "Boy" من شانيل

تم تصميم هذه الحقيبة من قبل المصمم الراحل كارل لاغرفيلد كجزء من مجموعة خريف/ شتاء 2011 لعلامة الأزياء الفرنسية شانيل تكريما لأول حب لمؤسسة العلامة غابرييل شانيل لاعب البولو الإنجليزي "بوي كابيل"، وتتميز الحقيبة بتصميم قوي و بسلاسل مكتنزة، ويبلغ سعرها 4890 دولارا.

2012: حقيبة "Antigona" من جيفنشي

خلال توليه الإدارة الإبداعية للعلامة الإيطالية جيفنشي، ابتكر ريكاردو تيسكي حقيبة أنتيغونا التي استلهم اسمها من أنتيجون وهي شخصية نسائية قوية الإرادة من الأساطير اليونانية، وقد وقع المشاهير وعشاق الموضة من ريهانا إلى روزي هنتنغتون وايتلي في حب هذه الحقيبة اليومية المنظمة والعملية، ويبلغ سعرها الأصلي 2450 دولارا.

2013: حقيبة "Bucket" من منصور غافرييل

فازت حقيبة Bucket من علامة منصور غافرييل بسرعة بقلوب عشاق الموضة فور إطلاقها، بصفتها حقيبة فاخرة بسعر في المتناول؛ إذ يبلغ سعرها 595 دولارا فقط، وبفضل نجاحها الهائل في جميع أنحاء العالم، تمت إعادة طرح الصورة الظلية البسيطة في عدد لا يحصى من المواد والألوان بدءا من اللون الوردي الباستيل إلى اللون الأحمر الجريء.

2014: حقيبة "Petite Malle" من لوي فيتون

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ربما كانت الحقيبة الأكثر شهرة في عام 2014، هي حقيبة "Petite Malle" من العلامة الفرنسية لوي فيتون هي الإكسسوار الأبرز خلال أسابيع الموضة، وكانت جزءا من إطلالات أشهر نجوم ستايل الشارع والمشاهير على حد سواء، وظهرت الحقيبة ضمن المجموعة الأولى للمصمم نيكولاس غيسكيير لدار الأزياء الفاخرة.

ويمكن حمل الحقيبة الصغيرة المطبعة بشعار العلامة الفرنسية الشهيرة على شكل حقيبة كلاتش، أو يمكن ارتداؤها كحقيبة كروسبودي مع حزام كتف قابل للإزالة، أما سعرها فيبلغ 3780 دولارا.

2015: حقيبة "Puzzle" من لويفي

من بين العديد من حقائب اليد التي صممها جوناثان أندرسون للعلامة الإسبانية لويفي، ربما تكون حقيبة "Puzzle" الأكثر مبيعا، وقد اجتاحت الحقيبة الأنيقة ساحة الموضة في عام 2015، ولا زالت تحتفظ بمكانتها بظهورها في كل مكان في العديد من الأنماط الجديدة بما في ذلك الإصدارات المصغرة من الحقيبة التي تم إصدارها في ربيع وصيف 2019، ويبلغ سعرها 2900 دولار.

2016: حقيبة جي جي مارمونت من غوتشي

تم رصد حقيبة الكتف GG Marmont للمرة الأولى في عرض المصمم أليساندرو ميتشيل لعلامة غوتشي لموسم خريف/ شتاء 2016، وقد أصبحت من أكثر حقائب اليد شعبية في العقد الحالي، وتتميز الحقيبة بجسمها المبطن وشعار GG المتشابك العتيق، وألهمت الحقيبة لاحقا عددا من تصميمات غوتشي الحديثة، بما في ذلك حقيبة الحزام Marmont المحبوبة وحقائب الظهر، ويبلغ سعرها الأصلي 1980 دولارا.

2017: حقيبة "Binder Clip" من أوف وايت

عندما شوهدت حقيبة"Binder Clip" للمرة الأولى على مدرج أوف وايت لموسم ربيع وصيف 2018، تبين فورا أنها ستصبح حقيبة ناجحة، وهذا ما حدث بالفعل حيث أصبحت الحقيبة الرائعة غير التقليدية مركز حديث عشاق الموضة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتتميز الحقيبة بشريط صناعي مميز ومشبك فريد من نوعه، و يبلغ سعرها 926 دولارا.

2018: حقيبة لو تشيكيتو من جاكيموس

لا يمكن للمرء ببساطة مناقشة أزياء العقد الثاني من القرن العشرين دون التحدث عن حقيبة "Le Chiquito" من العلامة الفرنسية جاكيموس، وعلى الرغم من أن الحقيبة المصغرة ليست عملية ولا يمكنك استخدامها لتخزين أي شيء، إلا أنها أثارت ضجة واسعة على إنستغرام، ونفدت بسرعة من مخازن العلامة في فترة قصيرة، وبالرغم من حجمها الصغير إلا أن سعرها يبلغ 585 دولارا.

2019: حقيبة "The Pouch" من بوتيغا فينيتا

هي من أولى إبداعات المصمم دانييل لي لعلامة بوتيغا فينيتا، وقد ارتقت The Pouch إلى مستوى حقيبة السنة بين عشية وضحاها عندما تم إصدارها ضمن مجموعة ربيع وصيف 2019، وتتميز بصورتها الظلية الأنيقة وبكونها متعددة الاستعمالات، وبفضلها حصل دانييل لي على جائزة أفضل مصمم إكسسوارات لهذا العام في جوائز الأزياء البريطانية 2019، أما سعرها فيبلغ 3100 دولار.