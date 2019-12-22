تنتظر مولود برج "الدلو"من الجمعة 20 إلى الخميس 26 كانون الأول أمور عاطفية دافئة

مهنياً: اسبوع جيد سوف تنهي العام على انغام رومنسية دافئة مع انتقال الزهرة كوكب الحب والشهرة الى برجك لكن عليك ان تكون حذرا جدا يومي السبت والاحد مع وجود القمر في مواجهة برج من العقرب الذي يسبب لك تراجعا مهنيا دراسيا وماديا ما يجعلك مضطرا لاتخاذ تدابير ضرورية لانتاج عمل افضل في هذه الايام الصعبة التي تسبب المزيد من التوتّر والتعب ما يجعلك مرهقاً على الصعيد الجسدي والمعنوي حتى الطالب تكثر عليه الواجبات ولا يعرف من اين يبدأ المذاكرة لذلك إستعد جيداً للإنشغالات والمهام التي سترافقك وحاول أن تحدّد أولوياتك.لكن بالرغم من هذه التناقضات سوف تعيش يومي الاثنين والثلاثاء ظروفا افضل تتعلق بمشاريع جديدة سفر محتمل او تحسن في الوضع المالي مكاسب وارباح مع انتقال القمر الى القوس الذي يحمل إليك نعماً كثيرة ويعزز قدراتك كما أن الحظ يهديك فرصاً استثنائية من إنجازات واعدة وحظوظاً عالية جداً تجسّد حلماً أو تتبوأ مركزاً أو تنجز عملاً رائعاً لكن قد تتراكم أعمالك ومهامك بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الجديد والكسوف الحلقي للشمس من مواجهة برجك من الجدي الذي يضعك في اجواء مختلفة كليا زهق ملل كما يسلط الضوء على قدراتك عطلة اسبوع غير نافعة والاكثر ضياعا كن حذرا فترة غير مثمرة فترة تأخرك وتبعد عنك فرص التقدم.

اسبوع مهم جدا جميع مواليد الدلو محظوظين اسبوع موفق

عاطفياً: يسجل هذا الأسبوع الاستثنائي مفاجآت كثيرة تسعدك تقوى خلاله الروابط وتزداد الاجواء الحميمية وتتمتع بشخصيّة جذابة ولطيفة حاول أن تستمتع بكل لحظة مع الحبيب فأنت تعلم أن هذه اللحظات لا تعوض تتلقى علامات الإعجاب والحب، ويسطع نجمك في كل مكان. للعازب, مع تواجد كوكب الزهرة فيبرجك سوف تقع في الحب من النظرة الأولى، كما أنّك قد تستعيد حباً قديماً أو قد تخطب أو تتزوّج.

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