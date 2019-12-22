تنتظر مولود برج "الحوت"من الجمعة 20 إلى الخميس 26 كانون الأول أخبارا سعيدة

مهنيا: اسبوع مهم جدا بداية فصل الشتاء مناسبة جدا ونهاية السنة تحمل اخبارا سعيدة بداية السبت والاحد مع انتقال القمر الى العقرب المائي الصديق الذي يفتح امامك ابواب الحظ والجرأة والحماسة والتغيير والانفتاح والتعاون مع الاخرين كما يحمل معه الاحداث الفلكية الداعمة والواعدة على مختلف المستويات دراسيا مهنيا وحتى شخصيا والذي يقدم لك الفرص النادرة والتقدم في المشاريع والنجاح والعمل لذلك توقّع العديد من المهام والأعمال والنجاحات الادارية والمكاسب المالية وحتى التنقلات والسفر فلا تهدأ كذلك يحمل إليك الحظوظ والتطوّرات الإيجابية والحصول على مركز مرموق ما يجعلك واثقاً من نفسك مرتاحاً جسدياًومعنوياً لكن قد تزعجك الأجواء الفلكية مع انتقال القمر الى القوس يومي الاثنين والثلاثاء وقد تعيش ايام من اتعب ايام الاسبوع بحيث تتداخل المسؤوليات وتتراكم المتطلبات والتناقضات والنزاعات والعصيان والتمرد ، فالجو يبدو ضاغطاً ويتحدث عن تأخير وحواجز وعدائيّة تمنع عليك العمل بحرّية حال ان تخصص هذه الايام للاعمال السهلة والروتينية تعود وتتحسن الاوضاع مع انتقال القمر الجديد والكسوف الحلقي للشمس من برج الجدي الذي يحملك منن موقع الى موقع افضل وظيفة اعلى اجتماع مهم توقيع على عقد عطلة اسبوع مهمة جدا على مختلف الاصعدة.

عاطفياً:ان انتقال الزهرة الى مواجهة برج من الدلو تتحدث عن انقلابات في حياتك الشخضية والعائلية تختلف وجهات النظر مع الشريك ويواجهك بتساؤلات واستفهامات ويطالبك بتبريرات وتوضيحات عليك المسايرة والتحلي بالهدوء قبل توجيه الانتقاد واللوم فلا تتفوّه بكلمة تندم عليها لاحقاً للعازب لا تُلقِ اللوم على احد قدّم بعض التنازلات لإرضاء حبيبك. احذر التأثيرات المعاكسة التي تسبّب خلافات وربّما قطيعة في العلاقات المتقلّبة.

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