تنتظر مولود برج "الجدي"من الجمعة 20 إلى الخميس 26 كانون الأول أمور سعيدة

مهنياً: نهاية سنة ولا اجمل حدث مهم القمر الجديد في برجك دخلنا في زمن الجدي زمن سريع المشتري والشمس والقمر الجديد ولا اروع اسبوع مهم حافل بالايجابيات والظروف المهمة تبدا الاسبوع بقوة وتنهي كل المسائل العالقة البداية السبت والاحد القمر في العقرب في موقع جيد عنوان وناجح صفقات تجاريّة استثمارات جيّدة نتائج مدرسية واكاديمية باهرة ارباح سهلة وحظوظ استثنائية من الوعود والانفتاح على آفاق جديدة كسفر انتقال الى بلد تثتثمر طاقاتك الجميلة فأنت تتمتّع بجاذبيّة كبيرة تدفع الناس للالتفاف حولك لكن سوف تشعر بالتعب يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى القوس المواجه لبرجك لذلك لا تضخم الامور وحاول ان تتفهم الاوضاع التي تزعجك فانت على لائحة الانتظار انتظار الفرج والفرح ايام بطيئة تاخير خيبة امل محطة انتظار طويلة طويلة نوع من زهق تتحسن المعنويات والظروف مع وصول القمر الجديد والكسوف الحلقي في برجك بين الاربعاء والجمعة وتبدأ بحسم الامور بقرار مصيري عطلة اسبوع فعالة مهمة جيدة جدا من افضل الفترات في وضوح في فرص ابواب تفتح في وجهك تفوق الضوء اخضر بالنسبة لك للتحرك في كل الاتجاهات, اسبوع ولا اجمل كل الكواكب معك تنور دربك.

عاطفياً:لاتزال تخيّم على حياتك العاطفية والعائلية اجواء من الرومانسية ويحيطك كوكب الحب المتنقل في برجك بتأثيرات إيجابية، كما يحمل لك أوضاعاً عاطفية مميزة أو لقاء حاراً ومهماً يجعل قلبك يخفق بسرعة أكبر. تمارس سحرك وتأسر الجميع، فتعبّر عن نفسك بطلاقة مستقطباً الإعجاب للعازب, تتمتّع العلاقات العاطفية بأجواء من التواصل والتفاعل ان الاجواء العامة مناسبة للارتباط أو الزواج اذا كنت جاهزاً.

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