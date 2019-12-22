تنتظر مولود برج "القوس"من الجمعة 20 إلى الخميس 26 كانون الأول تراجع في المهام الصعبة

مهنياً: اسبوع مهم مع وجود كوكب المشتري في البيت الثاني بيت المال بانسبة لبرجك بالاضافة الى الشمس والقمر الجديد من الجدي ايضا البداية مع يومي السبت والاحد بداية بطيئة ايام فارغة تاخير تراجع تراكمات كبيرة في الأعمال والمهمات الصعبة والمعقّدة والدراسة مطلوب منك التركيز على كل الملفات الاكاديمية تحت تاثير القمر من العقرب فتشعر بالقلق ويتسلّط الضوء على مجال الدراسة، ومن المتوقّع أن تخضع لامتحانات صعبة ما يجعلك تقلق فهنالك فواتير ومستندات وملفات شارفت مهلتها على الانتهاء وهنالك تعديلات ملحّة واتصالات ضرورية تتطلّب تحالفًا معينًا. تتبدل التاثيرات الفلكية مع انتقال القمر الى برجك يومي الاثنين والثلاثاء ما يعني تقدم ابداع سفر هجرة انتقال الى مكان افضل لذلك حاول ان تستغل الاجواء المفيدة والمميزة فانت الاقوى والاكثر حظا بين الابراج وهذا هو الوقت الأنسب لتوسيع دائرة التحركات على مختلف الاصعدة ان التواصل مع الآخرين سهّل ومثمر وبناء فلا تتراجع، ثابر ولا تستسلم، ان الاقدار تحمل اليك نجاحاً أو انفراجاً أو حسماً لصالحك. تتابع الحظوظ والظروف الحلوة والمناسبة والتاثيرات الرائعة مع انتقال القمر الجديد والكسوف الحلقي للشمس من برج الجدي الذي يقدم لك الرابح والفرص الثمينة والتفاعل الممتاز والنفسية والمعنويات القوية والتفوق اسبوع ولا اجمل ولا اروع اسبوع مهم جدا التحولات لصالحك التغييرات مهمة غنية تغييرات حاسمة اتمنى لكم نهاية سنة ناجحة ورابحة بالتوفيق .

عاطفياً:اسبوع رومنسي بالتاكيد يحمل لك كوكب الحظ والحب عواطف كبيرة وارتياحا وتقاربا وانفراجات ومصالحات وتفاهم مع الشريك والاولاد للعازب تنفتح أمامك الابواب ويسهّل القدر خروجك من مرحلة العزوبية. يدعمك الزهرة من برج الدلو ويشجّعك على تلبية الدعوات وعلى الارجح سيلفت نظرك شخص مختلف عن محيطك تجد فيه خصالاً غامضة ترغب في اكتشافها واختبارها.

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