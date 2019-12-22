تنتظر مولود برج "العقرب "من الجمعة 20 إلى الخميس 26 كانون الأول انطلاقة مهمة

مهنياً: سنة مباركة فلكيا والبداية انطلاقة اسبوع واضحة والاولويات معروفة بالسبة الك خاصة يومي السبت والاحد تحت تاثير القمر من برجك فتكون بداية سريعة جدا تجعلك تفتح صفحة جديدة وتعمل على اعادة تقييم كل القرارات ماليا او دراسيا او اكاديميا فتكون من الاقوياء فترة القرارات الذي تجعل الوقت مناسبا للقيام بمشروع جديد وخوض تجربة من نوع آخر كسفر مثلا او الانتقال الى مدينة جديدة كذلك سوف تشكل الايام الاثنين والثلاثاء حجر الأساس في حياتك المهنيّة والأكاديميّة والإجتماعيّة. مع انتقال القمر الى القوس بحيث تتحرر من انعزال او عزلة وقد تشعر بحماسة اكبر وقدرة على توسيع دائرة اتصالاتك فتكون فترة مليئة بالحيويّة ومفعمة بالأمل والاسس الثابتة والثقة بالنفس لذلك إغتنم الفرصة فالطريق مفتوحة أمامك للحصول على وظيفةٍ جديدة ولتحسين وضعك الحالي عن طريق سفر . كذلك سوف تخرج الى الضؤ وتوسع دائرة اتصالاتك وتخوض مشاريع كثيرة مدعوما بحدس قوي يدلك على موقع النجاح بين الاربعاء والجمعة فتكون فترة مفيدة وهادفة تحت تاثير القمر الجديد والكسوف الحلقي للشمس من برج الجدي فتشعر بالأجواء الإيجابيّة فترة مهمة تفتح امامك صفحة جديدة استثمار بيع شراء نتيجة جيدة للامتحانات فترة ولا انجح ولا اقوى ما بينخاف عليك طاقتك الفكرية مميزة سرعة الخاطر كبيرة اسبوع مميز حلو لا يوجد سلبيات فقط كن حذر من المريخ الذي يسبب حوادث مزاجية لمواليد العشرية الثانية.

عاطفياً: تعاكسك الرياح العاطفية والعائلية وتمتحن صلابة مواقفك وقدراتك على مواجهة الضغوط. من المتوقّع أن يكون مزاجك حادّاً ومتقلباً ان وجود الزهرة في برج الدلو في مواجهة برجك يخفف الوهج العاطفي ويسبب لك المتاعب ويولد جوا من البرودة في حياتك من المحتمل أيضاً أن تتّهم الاحبّاء بأنّهم السبب وراء معاناتك وحدّة طبعك للعازب, حاول ان تصحح الامور التي خرجت عن مسارها حاول ان تلتقي مع الحبيب وتتفاهم معه على نقاط اساسية تتعلق بالمستقبل.

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