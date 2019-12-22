تنتظر مولود برج "الميزان"من الجمعة 20 إلى الخميس 26 كانون الأول تغييرات جذرية في حياته

مهنياً: نهاية سنة واعدة بالخير والتغييرات الجذرية والتنقلات والاسفار والمفاوضات والمساومات والتاثيرات الفلكية الايجابية التي تخدم مصالحك مع انتقال القمر الى العقرب يومي السبت والاحد الى البيت الثاني بيت المال والمكاسب والارباح والاقساط والفواتير حتى الطالب يكون على موعد مع نتائج ايجابية لامتحاناته الجامعية والمدرسية كما ان حضورك الذهني وجهودك المتواصلة تسهم إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور فتصادف مبادراتك ومساعيك نجاحاً وانتصارا كبيرا كذلك سوف تحمل اليك الايام الاثنين والثلاثاء فرصة كبيرة لإحداث تغيير في الحقل المهني يتعلق بسفر ربما مع وصول القمر الى القوس ومن الممكن أن تحصل على ترقية أو أن تجد وظيفة جديدة في بلد اجنبي أو أن تنقل مكتب العمل الى مكان آخر او بلد آخر تشتري سيارة مكتب جديد مشروع بحث تقدم اوراق تطورات ممتازة فلا تضيّع الوقت الثمين والحظوظ الدسمة وحاول ادخال تغييرات إيجابيّة على حياتك المهنية إنه الوقت المناسب لتقديم طلب عمل جديد إذا أردت فعلاً تغيير وظيفتك.لكنقد تتغيّر الطوالع الفلكية وتصبح اكثر دقّة في عطلة الاسبوع التي تحمل قلقاً وتوتراً عالياً ان كل الظروف والمواقع الفلكية غير مناسبة بالاضافة الى انتقال القمر الجديد والكسوف الحلقي للشمس بين الاربعاء والجمعة في مواجهة برجك مباشرة من الجدي فتكثر الحساسيات والمسؤوليات والتعب والقلق حاول ان ترتاح وان تبتعد عن الضجة وعن المزاجية ولا تغلط تجاه احد وانتبه الى سلامتك وصحتك.

عاطفياً: تشرق حياتك العاطفية والعائلية وتختفي الغيوم العاطفية وسوء التفاهم مع انتقال الزهرة من مواجهة برجك من الجدي الى الدلو الصديق ما يجذب اليك الاحباء ويغمرك كوكب الحب بكاريزما كبيرة كما يحمل اليك الحظوظ في حياتك العائلية وأوقاتاً سعيدة ورومانسية تزدهر اجتماعياتك ما يجعل الاجواء حولك اكثر دفئا وحنانا حان وقت الحب واللقاءات العذبة، ان كل الذبذبات الفلكية مشجّعة جداً للعازب إشراق حب ومصالحة بحيث تحمل إليك تاثيرات كوكب الزهرة لقاءً كبيراً وتتحدث عن قرار جدّي بالزواج او الخطوبة.

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