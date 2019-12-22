تنتظر مولود برج "العذراء"من الجمعة 20 إلى الخميس 26 كانون الأول أمور مميزة

مهنياً:اسبوع مهم انقال من سنة كانت لا بأس بها الى سنة مميزة واعدة بالحظ والفرص الكبيرة بداية فصل الشتاء بداية خير بالنسبة الك بداية استقرار مسائل جديدة شراء بيت عقار هجرة زواج كل هذه الامور واردة البداية والانطلاقة داعمة جدا بحيث يحيطك الفلك بالحظ وازذدهار لإطلاق المشاريع والتوسّع والتطوّر وحتى السفر فيكون العنوان الابرز عن هذه المرحلة ارباح مكاسب مادية ومعنوية إن الحدث الفلكي الأهم هو انتقال الشمس لتنضم الى المشتري كوكب الحظ في الجدي ومع انتقال القمر الى العقرب يومي السبت والاحد الذي يسلط الضؤ على انجازاتك واعمالك ويزودك بالحيوية اللازمة لكي تنهي واجباتك الدراسية والاكاديمية وتستفيد من الارباح والمعطيات كذلك سوف تحصل على المكاسب االنفسية والمعنوية بسهولة لكن مع وصول القمر الى القوس تكثر التقلبات والقلق والمعارك والمواجهات لذلك حاول ابعاد شبح المواجهات والتحديات انها ايام تعرضك للاستفزازات فكن حذراً اذ قد يصعب التفاهم معك وتكون مزاجيتك عاملاً سلبياً يحرك الظروف ضدك يعود الحظ وتختفي المشاكل بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الجديد والكسوف الحلقي للشمس من برج الجدي ما يعني علاقة جديدة ولادة طفل عودة لغائب تفكر بالسفر فرص جديد ثلاثة ايام فيها قرارات يجب ان تتم فترة مليئة بالهدايا الفلكية وبالتالي يجب أن تستثمر كلّ طاقتك لإنجاز المهام الأساسية بنجاح. ويكون العنوان الاكبر الاندفاع والحظوظ كبيرة للكسب المادي ولمشاريع جديدة يبتسم لك الحظ وتشكر الكواكب على الدعم والمساعدة والتقدم والربح اسبوع ممتاز جدا للجميع بشكل عام مواليد شهر آب أغسطس.

عاطفياً:بالرغم من انتقال الزهرة من الجدي الى الدلو الا انك سوف تعيش اسبوع عاطفي شخصي وعائلي واعد يبعث في نفسك الأمل ويسهّل عليك التواصل مع شريك حياتك ويساعدك أيضاً على فتح قنوات جديدة للتفاعل. كما يبشّرك كوكب الحب من برج الدلو بآفاق عاطفية جديدة وتقارب وودّ، وبلقاء مميّز قد يشغل قلبك للعازب, قد تشارك في أنشطة اجتماعية ناجحة، وتتعرّف الى شريك حياتك المستقبلي في اوساط جديدة .

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