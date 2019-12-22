تنتظر مولود برج "الأسد "من الجمعة 20 إلى الخميس 26 كانون الأول مفاجآت سارة

مهنياً: اسبوع جيد على ذوقك مفاجآت سارة تختم العام 2019 بطريقة جيدة وواضحة مع انتقال الشمس الى الجدي الذي يفتح امامك ابواب مهمة جدا حلول تسويات انفراجات على الارجح سوف تودع العام وانت مرتاح لكن بالرغم من هذه الايجابيات قد تشوش راسك الأفكار السوداء يومي السبت والاحد مع وجود القمر والمريخ في العقرب المعاكس لتوجهاتك ما يجعلك تتراجع وحتى الاستسلام، ضاربًا جهودك واستقرارك عرض الحائط. كذلك سوف تعيش توترا على مختلف الاصعدة سواء كانت دراسية أو عاطفية أو مهنية أوشخصية .فكر جيدا قبل اي تصرف ولا تتهور ومن الضروري تجنيد كل طاقاتك ومواهبك وقدراتك الديبلوماسية والفنية والاجتماعية لتخطي هذه الفترة. احرص على ان تتفادى الاشياء التي تدفعك الى التوتّر، ومارس بعض النشاطات التأمّلية اذا امكن. لكن سوف تنقلب الظروف لصالحك ابتداء من يوم الاثنين مع وجود القمر في القوس ما يجعل الامور واضحة لا فلا خوف عليك فانت صاحب ارادة قوية لتعود وتسيطر على كافة الاصعدة مهنيا ماديا ودراسيا كل الكواكب داعمة لمسيرتك ما يجعلك تراهن على نشاطك وحيويتك يتابع الحظ مع تاثيراته الداعمة بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الجديد والكسوف الحلقي للشمس في الجدي تتوسع دائرة تحركاتك وترتفع شعبيتك فتكون فترة مثمرة وبنّاءة تنشط فيها المساعي وتقوى الروابط مع الزملاء تساعدك سرعة الخاطر التي تتمتّع بها على ايجاد الحلول الضرورية، وتلفت الانظار بشخصيتك المرنة والذكيّة اسبوع واعد بكل جديد اسبوع موفق لكل مواليد الاسد.

عاطفيا: تعاني هذا الاسبوع من مشاكل وتراجع عاطفي مع وجود الزهرة في مواجهة برجك من الدلو فلن تكون فترة رومانسية ومن المتوقّع أن تخضع العلاقات كافّة لإختبارات صعبة ينصحك الفلك أن تحافظ على علاقاتك العاطفية والعائلية بعيداً عن سوء التفاهم أو المسأل المزعجة أو البلبلة والتناقضات مع أحد الأولاد ما يعني ضرورة التفكير وإعادة النظر في بعض العلاقات والقرارات للعازب قد تضع حداً لعلاقة عاطفية ناشئة وتنسحب قبل فوات الأوان كما ان وجود المريخ في العقرب يسبب مشاكل صحية او ضيقة خلق.

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