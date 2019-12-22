تنتظر مولود برج "السرطان"من الجمعة 20 إلى الخميس 26 كانون الأول ظروف صعبة

مهنياً: بداية فصل الشتاء ستكون ضاغطة ومتطلبة لكن بالرغم من الجو العام الترابي المعاكس والتحديات مع وجود الشمس والمشتري في مواجهة برجك من الجدي الا انك سوف تسعى جاهداً للوصول إلى القمّة، وستكون انطلاقة الاسبوع جيدة ومشجعة بوادر انفراج بوادر تقدم ربح واخبار سارة وبالتالي من الطبيعي أن يرافقك النجاح على مختلف الاصعدة مهنيا دراسيا وحتى عاطفيا مع تواجد القمر في برج العقرب الصديق يومي السبت والاحد ما يجعلك تصل الى الذروة على الصعيد المهني والمادي وقد تحقق ربحا او تقدما على الصعيد الاجتماعي كذلك سوف يقدم لك القمر من القوس يومي الاثنين والثلاثاء الحظ وفرصاً كثيرة ومهمة او تحصل على علاوة على الراتب او تبدأ عملا جديدا وتقوى ثقتك بقدراتك ومعلوماتك وكفاءتك لا تتردد من قلب الصفحة والاتجاه نحو جديد انها مرحلة ناشطة بالمستجدات تحمل مشروعاً لسفر أو سفراً مميزاً أو واعداً كذلك تتحدث هذه الفترة عن ربح مادي ومكاسب أو حلول للمشاكل العالقة. تختلف الظروف وتكثر التحديات الايضافية لحظة وصول القمر الجديد والكسوف الحلقي للشمس في الجدي لينضم الى زحل وبلوتون والمشتري والشمس بين الاربعاء والجمعة فتكثر متطلبات العمل لتجد نفسك مضطراً في بعض الواجبات او منهك القوة لكثرة المجهود كن اكثر تنظيمًا ولا تشتت افكارك وطاقتك. انت بحاجه الى الراحة والنوم العميق لتعويض كل ما تخسره خلال العمل حذار مواجهة ومنافسة او عدواة فكن متنبهًا وتقبل الاقتراحات بهدوء وابتسامة ولا تحاول تأزيم الامور. وحاول ان تنهي اعمال ولا تترك ذيول المهمات الصعبة للسنة الجديدة.

عاطفياً: تتحسن ظروفك العاطفية والعائلية مع انتقال الزهرة من مواجهة برجك من الجدي لتنتقل الى برج الدلو اي الى موقع مناسب مع برجك ما يعني إن الدورة الايجابية التي تبدأها هذا الاسبوع ستكون مؤثرة على كافة نواحي حياتك العاطفية وقد يحمل اليك حدثًا عائليًا سارًا كولادة طفل او ربما زواجًا. فالاجواء دافئة ومطمئنة تعيد السلام الى العلاقة المتينة، وتعزّز الروابط مع الاولاد، للعازب تمنحك الظروف الرومنسية الفرصة للتعرف الى شخص مميز تخطط معه للمستقبل.

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