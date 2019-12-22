تنتظر مولود برج "الجوزاء"من الجمعة 20 إلى الخميس 26 كانون الأول تطورات جيدة

مهنياً: تختم السنة بطريقة مهمة وجيدة كما يتميز الاسبوع الاخير من عام 2019 بانتقال الشمس من مواجهة برجك من القوسالى برج الجدي لتضم الى كوكب المشتري كوكب الحظ والقمر الجديد يوم الخميس 26 ما يعني اسبوع بخمسة نجوم كل الاحداث تدور لمصلحتك على كافة المستويات مع وجود القمر في العقرب يومي السبت والاحد الذي يحمل معه تاثيرات ايجابية جيدة ورابحة معنوياً ومادياً كما يوفر لك كل ما يلزم من حظوظ ونشاط للسفر والدراسة بحيث تحصل على علامات عالية وتكسب تأييد المسؤلين لذلك حاول ان تستفيد من الظروف والفرص الكبيرة حتى تعزز طموحاتك وتطلعاتك. لكن انتبه من يومي الاثنين والثلاثاء مع وجود القمر في القوس الاجواء ضاغطة ركض في كل الاتجاهات التلميذ ست البيت العامل الجميع تحت الضغط والمتطلبات بكل بساطة طول بالك كن حذر انتبه واهدأ فالعوامل الفلكية السلبية قد تثير العداوات والتحديات وتسبب بالقطعية مع الشركاء والمسؤولين تكون الاضواء مسلّطة على النقاط الحسّاسة والضعيفة مثل موضوع يتعلق بالسفر او الدراسة ما قد يدفعك الى التأفف والتذمر والشعور بالضغط النفسي اكاديميا بسبب كثرة المواد المطلوبة منك وربما تعرّض نفسك لمخاطر فالظروف الحالية غير مناسبة مسؤوليات قد ما بدك . لكنسوف تنفرج الامور وتتحسن الطوالع الفلكية بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الجديد واكسوف الحلقي للشمس في برج الجدي فتستفيد جدًّا من الاوضاع الفلكيّة ما يجعل الظروف مشجّعة لتكثيف العمل ولانجاز ما تريد فأنت محظوظ هذه الفترة ولا داعي إلى التحفّظ. اسبوع مختلط يطلب منك الاهتمام وتجنب المشاكل وكن منفتح على آراء الاخرين.

عاطفياً: نجاحات وتسويات علاقات متناغمة انسجام واجواء رومنسية عاطفية وعائلية القلب سعيد العلاقات حلوة سوف تفرح لخبر سار وتتعزز الشعبية تعرف لقاءات مشوقة جداً انت تملك مفتاح الحظ عاطفيا فلا تتردد باللجوء الى استعماله .للعازب تعيش اسبوعا رومنسيا تلاطفك تاثيرات كوكب الحب من الدلو وتعزّز موقعك وتدعم عواطفك وتضيف جوًّا من الجدّية في العلاقة، الأمر الذي قد يؤدّي الى الزواج او الخطبة اذا كانت الظروف ملائمة.

قد يهمك أيضاً :

Advertisements