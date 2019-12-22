تنتظر مولود برج "الحمل"من الجمعة 20 إلى الخميس 26 كانون الأول مسائل مهمة في حياته

مهنياً: اسبوع جيد يحمل مسألة مهمة اسبوع نوعيته دسمة غنية مع التقاء الزوايا الفلكية باهم نقاط ما يجعلك تربح نوعية الوقت قوية ومهمة البداية يومي السبت والاحد مع وجود القمر في العقرب تقوى الحظوظ ما يجعلك تتعاطى مع الامور بطريقة واضحة فترد الامور الى مجراها الطبيعي تهدأ العواصف والأجواء وتتخلص من أزمتك وتنتبه لوضعك، لقد حان الوقت لاعادة قراءة الحسابات ولاتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الاخطاء ان كانت اخطاء مهنية او اخطاء وتراجع دراسي او اكاديمي لا سيما في بداية هذا الاسبوع الايجابي الذي يعطيك الجرأة الكاملة كي تتقدم فيكون العنوان العريض للمرحلة المقبلة انشغالات في معاملات، مصالحات وتسويات، سفر رحلة عمل او معاملات تخص اوراق الهجرة او اهتمامات صحية كل هذه الامور يكون شغلك الشاغل كذلك ان انتقال القمر الى القوس الناري الصديق يومي الاثنين والثلاثاء الامر الذي ينعكس ايجابا عليك ويجعلك تتمتع بعزيمة قوية, تبدو الأجواء المهنية والشخصية مميزة، وتعرف علاقات إجتماعية مناسبة سوف تعيش اوقاتا مريحة واوضاعا مهنية رابحة.يحالفك الحظ وتقوم بالاتصالات اللازمة مع غرباء لقاءات واجتماعات مع مؤسسات أو شركات أو مسؤولين كبار.لكن قد يهدّدك القمر الجديد وكسوف الشمس الحلقي والمشتري من برج الجدي اي من بيت الصحة بين الاربعاء والجمعة فتدخل في عطلة اسبوع مشربكة وثقيلة ضجة مسؤوليات احداث شخصية ومهنية ومن الضروري الانتباه الى استقرار الوضع الصحي والبدء بمعالجة استشفائية مستعجلة فلا تضيع الوقت اسبوع ممتاز يدخل الفرحة والحظ لتنطلق بدون عوائق في دربك جميع مواليد الحمل محظوظين.

عاطفياً: تتحسن الاجواء الفلكية العائلية مع انتقال الزهرة الى الدلو فتكون مناسبة تماما للاوضاع العاطفية والمالية والشهرة لذلك سوف تعيش اسبوعا مليئاً بالحب والمشاعر والانفعالات الكبيرة ورغبات باتجاه شخص ملفت جداً يترك أثره عليك. قد تعيش قصة فريدة، وعلاقة مميزة تحجبها عن الأنظار أو تحاول أن تطلقها إلى النور او قد ترتبط بزواج أو تحتفل بخطوبة.للمتزوج من برج الحمل تبدو حياته الاجتماعية حافلة، يتلقى الدعوات من كل الاماكن ويشارك ببعض النشاطات المسلية.

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