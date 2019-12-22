تنتظر مولود برج "الثور "من الجمعة 20 إلى الخميس 26 كانون الأول طمأنينة وارتياح

مهنياً: يحمل لك الاسبوع الاخير من عام 2019 طمأنينة ارتياح تغيير انفراجات ونوع من تحضير للسنة الجديدة البداية مع يومي السبت والاحد مع وصول القمر الى العقرب حاملا معه التعب والعوائق البسيطة وثقل بالاجواء ما يعني التقصير ممنوع مطلوب منك التركيز على امتحان مهني واكاديمي صعب ونقاش حاد ولا تنسى تاثيرات اورانوس من برجك و المريخ في مواجهة برجك من العقرب كل هذه المواقع الفلكية المعاكسة تسلط الأضواء على قضايا ادارية كملف قانوني او معاملات مصرفية حاول ان تدقق في التفاصيل ولا تكابر، ولا بأس بالمجاملة والمسايرة، وعلى الارجح قد تخضع لهزات قوية وتراجع وتكون على مفترق طريق ما يدفعك الى قرارات مهمة لكن سوف تخف الضغوط وتختفي الغيوم مع انتقال القمر الى القوس يومي الاثنين والثلاثاء تشعر بارتياح وتكون الامور أكثر سهولة واشراقاً تبتسم لك الأقدار وتشعر بأن شيئاً ما يتغيّر في حياتك نحو الأفضل مفاوضات تسويات حلول نقاات ملفات مهمة تسافر تهاجر تفتح صفحة جديدة من العلاقات الاجتماعية والشخصية والمدرسية والاكاديمية المميزة بحيث تكون من الرابحين والناجحين لذلك وسع دائرة تحالفاتك.يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الجديد والكسوف الحلقي للشمس الى برج الجدي لينضم الى الكواكب مجتمعة في الجدي تفرح تنجح تتفوق اتياح على ذوقك اخبار حلوة حماسة نشاط تفاؤل على كل الاصعدة، نهاية شهر حلوة كثير ونهاية سنة ممتازة بدي ذكر مواليد العشرية الاولى من الثور الاتنباه من كوكب اورانوس المزعجة.

عاطفياً: تفتقد الى الحصانة والحماية العاطفية والشخصية تحت تاثير كوكب الحب من مواجهة برجك من الدلو لذلك لا تتدخل في مسائل لا تعنيك حتى لا تورط نفسك في قضايا قانونية لا سيّما اذا كان لديك خلاف مع الحبيب. تكون الظروف متطلبة ومن الخطأ التسرّع في حسم الامور الحساسة سوف تفشل في التفاهم مع الشريك وقد تتعرض لاتهامات عشوائية تواجه محكمة او شريكاً متسلط فكن حذراً فالاجواء معقدة قد تسبب بانفصال او بتراجع صحي ومالي

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