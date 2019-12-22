هل تستحم بالماء الساخن في فصل الشتاء؟.. إليك أضرار هذه العادة

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتاد معظم الأشخاص على الاستحمام بالمياه الساخنة في فصل الشتاء، نظرًا لانخفاض درجة حرارة الطقس، الأمر الذي يجعلهم يلجأون إلى هذه الحيلة، للشعور بالدفء والاسترخاء، ولكن هل للماء الساخن وقعًا ضارًا على صحة الجلد؟

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، أضرار الاستحمام بالماء الساخن، وفقًا لموقع "BCM.ed، وVery well health، وMedical news today"... اضغط هنا