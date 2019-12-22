تتناولهما يوميًا؟.. احذر أضرار الفول والطعمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث:
يعتاد الكثيرون على تناول الفول والطعمية بشكل يومي، اعتقادًا منهم أن هذا الإفطار يساعدهم على التركيز ويمدهم بالنشاط طوال اليوم، ويمنح أجسامهم القوة والطاقة. في التقرير التالي يستعرض "الكونسلتو" ما يحدث للجسم عند تناول الفول والطعمية بشكل يومي وبكميات كبيرة، وفقًا للدكتور رامي صلاح، استشاري التغذية العلاجية.
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