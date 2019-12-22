فيفي عبده بـ"الحجاب بدون مكياج": ربنا يبعد عني الغُمة (فيديو)

بحجاب منقوش برسمة "التايجر"، ووجه خالي تمامًا من المكياج، ظهرت الراقصة فيفي عبده، في مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأوضحت "عبده" خلال المقطع، أنها في طريقها للذهاب لطبيب الأسنان، لافتة إلى أنها تخلت تمامًا عن المكياج لراحة بشرتها.

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وقالت الراقصة: "أنا رايحة لدكتور الأسنان، ومش حاطة ميك آب، عشان أريح بشرتي شوية، ووحشتونى أوي ويارب تبقى سنة سعيدة عليا، وربنا يبعد عني الغُمة يارب".

وتفاعل معها العديد من المتابعين، مشيدين بإطلالتها، وعلقت الفنانة شيماء سيف، على المقطع قائلة: "مش محتاجة ميك آب انتي قمر في كل الحالات".

ويعد هذا المقطع، هو الأول للراقصة عقب وفاة شقيقتها الكبرى سعاد بعد صراع مع السرطان.