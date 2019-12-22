مع استقبال مولود جديد.. طريقة عمل المغات

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل المُغات، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من المشروبات الأساسية التي تحضرها الأسرة المصرية للسيدات عند وضع مولود جديد. مقادير المغات 2 ملعقة كبيرة مغات نصف ملعقة كبيرة سمنة 2 كوب لبن كوب ماء زبيب Advertisements جوز هند 3 ملعقة كبيرة سكر سمسم طريقة عمل مغات يحمر المغات فى السمنة على النار. يضاف الزبيب واللبن والسمسم وجوز الهند. يضاف السكر ويقلب الخليط ويمكن إضافة الماء ثم يقدم.

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