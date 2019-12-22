أنغام في أول ظهور بعد "جراحة الحصوة": انتظروني بالرياض

عقب أيام من إعلان خضوعها لعملية جراحية، شاركت المطربة أنغام متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بصورة جديدة لها بـ"الأبيض والأسود"، مشوقة جمهورها لحفلها المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وقالت "أنغام": "حفل بعض من ذكرياتي.. غداً الاثنين 23 ديسمبر 2019 انتظروني.. الرياض"، مرفقة صورتها بمكياج "سموكي" وشعر منسدل، مرتدية فستان لامع بدون أكمام.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد على ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "حبيبتي على القوة، الله يوفقك وترجعين لنا سالمة دعواتنا لك"، و"حمد لله على سلامتك"، و"منتظرين حفلك".

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يشار إلى أن راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، وخطيبة الفنان محمد الشرنوبي، أعلنت أن أنغام خضعت لعملية جراحية، في إحدى المستشفيات، لإزالة حصوة على الكلى.

وتابعت خلال حديثها لـ"هن": "هتباشر عملها بشكل طبيعي من بكرة"، حيث من المُقرر أن تسافر أنغام صباح الغد، إلى المملكة العربية السعودية لإحياء حفل غنائي بموسم الرياض.