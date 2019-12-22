طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالحبهان لعلاج الإنفلونزا

تعتبر شوربة اللسان عصفور من الأكلات الصحية لعلاج نزلات البرد، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل شوربة لسان عصفور بالحبهان للمساعدة في علاج نزلات البرد. المكونات ورق لور. 2 ملعقة زيت. 3 حبات حبهان. 2 كوب مرقة دجاج. 1 كوب لسان عصفور. Advertisements 3 حبات مستكة "حسب الرغبة". طريقة التحضير نضع الزيت في إناء عميق على النار. تضاف إليه الحبهان والمستكة، ثم نضيف لسان العصفور إليها. تستمر في تقليب اللسان عصفور في الزيت إلى أن يأخذ اللون الذهبي. نضيف المرقة إلى لسان العصفور ونتركها تغلي إلى أن تكتمل الطهي، ثم تقدم ساخنة ومع الليمون.

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