نشرناها قبل 5 أشهر.. القصة الكاملة لحبس زوجة شادي محمد: عندما منعته من دخول المنزل

عقب 5 أشهر من التحريات عن واقعة سرقة منزل شادي محمد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس زوجة اللاعب، وشقيقها و3 آخرين 3 سنوات في واقعة سرقة شقته.

ونسبت النيابة للمتهمين سرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب وإتلاف ممتلكات الخاصة.

وكانت "الوطن" انفردت منذ الواقعة، تحديدًا، في 22 يوليو 2019، بكواليس الخلافات بين اللاعب وزوجته، التي وضعتها محل اتهام حينها، على الرغم من تراجع اللاعب عن اتهامه لها وترك الأمر للنيابة.

ويرصد "هن" القصة الكاملة للحكم على زوجة اللاعب.. من الكواليس للسجن

شادي محمد يتعرض للسرقة

وكان الكابتن شادي محمد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، كشف تفاصيل واقعة سرقة شقته بمنطقة مدينة نصر، في يوليو الماضي.

وقال شادي، لـ"الوطن"، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من حارس العقار، وأحد جيرانه بقيام مجموعة من البلطجية بسرقة محتويات شقته، مشيرا إلى أنه كان يقضي إجازته الأسبوعية في العين السخنة بصحبة أولاده، وعاد إلى القاهرة فوجد باب الشقة محطما وبعثرة في محتويات الشقة، وغرف الأطفال وسرقة مبلغ مالي ضخم.

وأوضح أن شهود العيان، أخبروه أن 7 أشخاص حضروا إلى العقار وبصحبتهم سيارة ملاكي، وأخرى ربع نقل وسرقوا محتويات الشقة وفروا هاربين، مؤكدا أن أحد المحال التجارية سجلت سرقة الشقة ووجود الأشخاص.

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شادي محمد يتهم زوجته بسرقة الشقة

لم يمر وقت كبير على الحادث، قبل أن يتهم شادي محمد، زوجته سارة، وشقيقها، بالسرقة، حتى عادت الأسئلة من جديد، حول وجود خلافات بين الزوجين، دفعتها- وفقا لاتهام شادي محمد لها- للإقدام على هذا الأمر، خاصة وأن حياة اللاعب الشخصية باتت بعيدة عن عيون الإعلام خلال الفترة الأخيرة.

شادي محمد: انتظر التحقيقات

تراجع شادي محمد، عن اتهامه لزوجته بسرقة منزله، ففي تصريح لـ"الوطن"، نفى "شادي" واقعة اتهام زوجته وشقيقها بأنهم وراء السرقة: "ما اتهمتش حد، ومنتظر تحقيقات المباحث، والنيابة هتكشف الحقيقة، والمحامي بتاعي مع النيابة، واللي هيطلع في الفيديو هيتم اتهامه بالسرقة".

وروى "شادي" تفاصيل واقعة سرقة منزله، مؤكدًا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من حارس العقار، وأحد جيرانه، يبلغانه بسرقة مجموعة من البلطجية لمحتويات شقته.

وأشار لـ"الوطن" إلى أنه كان يقضي إجازته الأسبوعية في العين السخنة بصحبة أولاده، وعاد إلى القاهرة، فوجد باب الشقة محطمًا، مع آثار بعثرة في محتويات الشقة، وغرف الأطفال، وسرقة مبلغ مالي كبير.

وأوضح لاعب الأهلي، أن شهود العيان، أخبروه بأن 7 أشخاص حضروا إلى العقار وبصحبتهم سيارة ملاكي، وأخرى ربع نقل، وسرقوا محتويات الشقة وفروا هاربين، مؤكدًا أن إحدى كاميرات المحال التجارية، سجلت سرقة الشقة، ووجود الأشخاص مرتكبي الواقعة.

زوجة اللاعب السابق ترد على اتهامه: محصلش

داخل نيابة مدينة نصر أول، التي تابعت التحقيقات حول تعرض منزل اللاعب السابق للسرقة، أدلت "سارة" زوجته، بأقوالها حينها، مؤكدة أن اتهامات زوجها لها ليس لها أساس من الصحة.

وأشارت إلى وجود خلافات زوجية بينهما، وأقامت بسببها ضده دعوى طلاق ونفقة، ولكن لم يستجب لها.

كواليس الواقعة.. خلافات سابقة دفعت سارة لمنع زوجها من دخول المنزل

أحد المصادر المُقربة من أسرة "سارة"، زوجة اللاعب، أكد أنها منعت "شادي" من دخول منزلها، حيث تقيم عند والدتها، في إحدى المجمعات السكنية بالتجمع، إذ قال: "منبِّهَة على كل البوابات إنه ميدخلش البيت، وحتى الأولاد يسلمهم برَّه على البوابة وأنا هنزل أخدهم".

وأضاف خلال تصريحاته لـ"هُن": "الكلام ده من أكتر من أسبوع، من قبل الحادث وأكِّدُه علينا أخوها كمان".