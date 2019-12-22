"8 وزارات نسائية".. المرأة تحتفظ بحصتها في حكومة مدبولي الجديدة

على الرغم من انتهاء تكليف بعضهن وفوز أخرى بمنصب في الأمم المتحدة، إلا أن المرأة استطاعت الاحتفاظ في التعديلات الوزارية الجديدة بنفس حصتها في الحكومة القديمة، وهي 8 وزيرات في سابقة لم تحدث من قبل.

وضم التعديل الوزاري وزيرتين جديدتين وهما نيفين القباج لوزارة التضامن خلفًا للدكتورة غادة والي، وكذلك نيفين جامع في منصب وزيرة التجارة والصناعة خلفًا للمهندس عمرو نصار.

وخلى التعديل الوزاري من الدكتورة سحر نصر كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، وجرى إسناد حقيبة الاستثمار إلى مهام رئيس الوزراء كوزير مختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري بجانب مسؤولياته الحالية. فيما شهد التعديل نقل الوزيرة رانيا المشاط من وزارة السياحة لوزارة جديدة مستقلة باسم التعاون الدولي.

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واحتفظت كل من الدكتورة ياسمين فؤاد بمنصبها كوزيرة للبيئة، والسفيرة نبيلة مكرم كوزيرة للهجرة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة للتخطيط وضمن التنمية الاقتصادية لمهام الوزارة بعد إسناد الإصلاح الإداري لرئيس الوزراء، بالإضافة احتفاظ الدكتورة هالة زايد بمنصب وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة إيناس عبدالدايم كوزيرة للثقافة.

يذكر أن مجلس النواب وافق منذ قليل، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بالاغلبية على التعديل الوزارى .

وشمل التعديل تولى الدكتور مصطفى كمال مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشؤون الاستثمار والاصلاح الادارى جنباً إلي جانب مهامه الحالية، ويتولى خالد العنانى حقيبة السياحة والآثار، المستشار عمر مروان وزيراً لحقيبة العدل، الدكتورة هالة السعيد لحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط لتولى حقيبة التعاون الدولى، أسامة هيكل وزيراً للدولة للاعلام، محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، نيفين القباج لوزارة التضامن، محمد مرزوق القصير لحقيبة الزراعة، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.