الدليل الكامل الذي يجيب عن كل تساؤلاتك بشأن "الرموش الصناعية"

سنقول الحقيقة، لطالما شعرنا بالخوف من الرموش الصناعية، وذلك بسبب القصص المخيفة التي نعرفها عنها، سواء عن نساء فقدن رموشهن الحقيقية بسببها وبقاء قطع من اللاصق على الجفون، وتفرق الرموش في كافة الاتجاهات. ولكن عند تركيبها بشكل صحيح فإنها رائعة للغاية، ولن تكوني مضطرة بعدها لتطبيق الكثير من المكياج. لا يوجد أجمل من شعور الاستيقاظ صباحاً والخروج من السرير بعيون فاتنة، حيث تمنحك الرموش الاصطناعية عينين واسعتين وتشعرك بأنك امرأة جذابة. وفي هذه المناسبة، لقد عثرنا على أفضل صالون تجميل في دبي لتركيب الرموش الاصطناعية.

لقد أصبح صالون The Northern Quarter أحد الصالونات المفضلة لدينا، إذ يضم نخبة من الخبراء في مجال تركيب الرموش الاصطناعية مع سنوات من التدريب العالمي، ويملكون خبرة كبيرة بكل مايتعلق بالرموش الاصطناعية، ويمكنهم ترميم وإصلاح كافة الأمور المخيفة التي ذكرتها منذ قليل والتي تحدث للأسف في العديد من الصالونات في دبي بسبب قلة التدريب، فبالنسبة لهم، لا يوجد شيء ما لا يمكنهم فعله أو إصلاحه. لذلك استعنا بمؤسسة صالون The Northern Quarter شيريل هانكس لتشرح لنا وتجيبنا عن كافة الأمور حول الرموش الاصطناعية بين اختيارها والعناية بها والطريقة الصحيحة لتركيبها.

هل هناك ما يجب على السيدة القيام به قبل تركيب الرموش الاصطناعية؟

يجب أن تأتي على موعد المكياج بدون مواد مرطبة على وجهك، وفي حال كنت تضعين عدسات لاصقة فعليك إزالتها ووضع النظارات الطبية بدلاً منها. لا تستخدمي ماسكارا مقاومة للمياه قبل 48 ساعة من الموعد لأنها تترك بقايا زيتية على الرموش وستمنع الرموش الاصطناعية من الالتصاق بشكل جيد. أخبري خبير التجميل إذا كنت حاملاً أو ترضعين أو خضعت لعملية LVL Lash Lift في الأسابيع الستة الماضية. فجميع العلاجات التجميلية تتضمن مخاطر، ومن الممكن أن تصيبك حساسية تجاه الأدوات أو اللاصق المستخدم في تركيب الرموش. كوني صريحة مع الخبراء في الصالون وجربي اختبار البقع لاستبعاد مخاطر ردود الفعل التحسسية.

كيف يمكنني معرفة أن الصالون الذي اخترته موثوق لتركيب الرموش الاصطناعية؟

اعتمدي على عمليات البحث والتوصيات، واطلعي على صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكنك أن تجدي أعماله الدائمة والصور غير المعدلة التي ينشرها. اسألي كافة الأسئلة التي تخطر في ذهنك حتى تشعري بالراحة. خبير التجميل المتدرب بشكل جيد سيتمكن من الإجابة على كافة أسئلتك، ففي حال لم يعرف الأجوبة لا تترددي في الرحيل.

ما الخطأ الأكبر الذي ترتكبه السيدات عند تركيب الرموش الاصطناعية؟

كأي علاج، يجب أن تكوني واقعية. يمكن لخبير الرموش إعطائك نتائج بحسب الرموش التي تملكينها، ففي حال كانت رموشك الطبيعية قصيرة ومتفرقة يمكننا تعزيزها ولكن لا نستطيع صنع المعجزات، إذ لايمكننا تطبيق رموش طويلة جداً أو كثيفة جداً لأنها ستضر برموشك الطبيعية وتتلفها. لذلك تذكري أن الأطول ليس الأفضل دوماً، فاستخدام الرموش الطويلة والكثيفة أحياناً قد يتلف رموشك الطبيعية.

ما الذي يمكنني فعله لإبقاء رموشي الاصطناعية مدة أطول؟

لا تستخدمي أية منتجات مصنوعة من الزيوت لأنها تؤثر على اللاصق الذي يدعم الرموش ويجعلها تزول قبل أوانها.

لا تطبقي الماسكارا عليهم أبداً وخاصة على Russian Volume لأنها تدمر الرموش.

نظفي الرموش الاصطناعية بشكل يومي. يوجد خطأ شائع أنه لا يجب تبليلهم، ولكنها كأي عضو في جسمك تتسخ وتصبح دهنية ومغطاة ببقايا المكياج، وتحتاج للتنظيف بشكل يومي للحفاظ على بصيلات الشعر صحية ومنع حدوث الالتهابات. الرموش النظيفة تدوم لوقت أطول لأن إزالة الزيوت تحافظ على بقاء اللاصق. يمكنك شراء منظف خاص للرموش، ومعظم صالونات التجميل تفضل هذا الإجراء، فقد تم صنعها لتكون لطيفة على الرموش والعيون ولتزيل اللاصق بشكل جيد.

لا تنزعي الرموش الاصطناعية بيدك أبداً، لأنه بسحبك لهم لا تنزعين الرموش الاصطناعية فحسب بل على الأرجح تنزعين رموشك الطبيعية أيضاً. في حال تريدين إزالتها أو تم تطبيقها منذ فترة طويلة، تواصلي مع صالونك وستتمكين عندها من إزالتها بطريقة احترافية مقابل رسوم رمزية وخلال خمس إلى عشر دقائق مع الحفاظ على صحة رموشك الطبيعية.

مرري فرشاة خاصة على الرموش الاصطناعية يومياً. الرموش المتلاصقة تضغط على بعضها ويمكن أن تسبب تساقطاً مبكراً، لذلك تعمل الفرشاة على الحفاظ على أناقة الرموش وترتيبها وصحتها.

أخاف من سقوط رموشي الطبيعية بأكملها، هل من الممكن حدوث ذلك؟

إذا قمت بتركيبها بشكل صحيح فلن يحدث ذلك، لكن من الممكن أن تسقط الرموش الطبيعية بسبب أحد الأسباب التالية:

– نزعك للرموش الاصطناعية، إذ يتم تطبيق الرموش بواسطة لاصق قوي جداً وعند نزعك لها تنزعين بدورك رموشك الطبيعية.

– إذا طبق الخبير رموشاً ثقيلة على رموشك الطبيعية، فسيسبب ذلك تهدل وربما تساقط رموشك الطبيعية قبل أوانها.

– وضع الخبير كمية كبيرة من اللاصق يضيف وزناً زائداً على الرموش، مايؤدي إلى سقوطها قبل أوانها.

– تفريق الرموش بطريقة غير مناسبة، في حال كان خبيرك غير مدرب بشكل كاف، ولا يفصل كل رموشك الطبيعية عند تطبيق الرموش الاصطناعية، سيسبب ذلك فوضى كبيرة تؤدي إلى نزع رموشك الطبيعية مباشرة.

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هل تسبب عملية تركيب الرموش الاصطناعية على الجفون أي ألم؟

لا، ولكن قد تشعرين بإحساس غريب وخصوصاً إذا كنت تعانين من حساسية حول منطقة العين. إذ يحتوي لاصق الرموش على بخار خفيف يسبب حرقة للعيون في حال لم تغلقيهما بشكل جيد أثناء تركيب الرموش، أو فتحت عينيك أثناء التطبيق أو فتحتهما بسرعة بعد الانتهاء وذلك قبل أن يجف اللاصق. إذا شعرت بأي إزعاج أثناء تركيب الرموش يمكنك إخبار الخبير لتعدل أدواتها بما يناسبك.

هل أشعر بوزن الرموش الاصطناعية على عيوني بعد تطبيقها؟

في هذه الأيام، نستخدم رموشاً خفيفة الوزن لذلك ليس من المفترض أن تشعري بها على الإطلاق، قد تتمكنين من رؤيتها ولكن يجب أن تكون عديمة الوزن. في حال شعرت بثقلها، فيكون خبير تطبيق الرموش قد وضع رموشاً سميكة جداً على رموشك الطبيعية لتبدو أكثف، أو ربما تكون قريبة من الجفن وتزعجه. الخبير المتدرب جيداً لن يقوم بأي من هذين الخطأين.

أنا أضع عدسات لاصقة، فهل يمكنني تركيب الرموش الاصطناعية؟

بالطبع يمكنك تركيبها ولكن أزيلي العدسات قبل الجلسة، وضعيها بشكل طبيعي بعدها.

هل يجب تنظيف الرموش الاصطناعية؟

نعم، وبشكل يومي. تتراكم الأوساخ والزيوت كل يوم على الرموش، لذلك يجب أن تنظفيها للحفاظ على صحة رموشك الطبيعية ونمو بصيلات الشعر. نظفيها دائماً وبشكل مستمر فإن ذلك سيساعدك على إبقائها لمدة أطول.

هل أستطيع غسل وجهي ووضع المكياج بشكل طبيعي؟

بالطبع، ولكن تأكدي من استخدام المنتجات الخالية من الزيوت، لأنها تؤثر على اللاصق الذي يثبت الرموش. وتعاملي بلطف معها، لاتفركيها بل اغسليها بلطف وامسحي المنظف عليها بأطراف أصابعك ثم اشطفيها وجففيها ونسقيها بالفرشاة.

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ما المنتجات التي يجب الابتعاد عنها عند تركيب الرموش الاصطناعية؟

الزيوت والماسكارا.

ما الوقت الذي يستغرقه تركيب الرموش الاصطناعية؟ وكيف تتم عملية التركيب؟

يختلف الوقت من شخص لآخر، فقد يملك شخص واحد ضعف كمية الرموش الطبيعية عن الآخر. بمعدل وسطي، يستغرق تركيب الرموش الاصطناعية حوالي ساعة ونصف، ولكن تطبيق Russian Volume يستغرق وقتاً أطول حوالي ساعة ونصف إلى ساعتين ونصف، وتتم العملية كالتالي:

بالنسبة للرموش الفردية، نضع امتداداً على كل رمش طبيعي، ونستخدم أطوالاً مختلفة لتبدو الرموش متناسقة كرموشك الطبيعية. يمكننا إضافة 2 مم إلى 3 مم من الرموش السوداء لتضفي كثافة وسواداً. ونملك باقة متنوعة من الشعر الطبيعي والمذهل.

تختلف عملية تركيب رموش Russian Volume قليلاً، فإنها طريقة رائعة جداً إذا تم تطبيقها بشكل صحيح، فنستخدم رموشاً فردية ذات جودة عالية جداً، ونأخذ من 2 إلى 8 رموش وننسقها في مجموعة، نطبق هذه المجموعة على كامل الرموش الطبيعية. ويتم تنفيذ هذه العملية أثناء الجلسة. عند تطبيق رموش Russian Volume فإننا لا نستعمل معها مجموعات رموش معدة مسبقاً، بل نصنعها أثناء التطبيق.

بالنسبة لكلا النوعين، ننظف الرموش ثم نضع وسادة هلامية تحت العين والقليل من شريط الميكروفون لحمايتها، وذلك كي لا تلتصق الرموش ببعضها. قد يكون هذا الجزء الوحيد غير المريح بالجلسة. ثم نطبق الرموش واحداً تلو الآخر أو مجموعة تلو الأخرى بواسطة لاصق الرموش. نزيل الوسادة الهلامية وننظف الرموش بواسطة فرشاة، وها أنت جاهزة.

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