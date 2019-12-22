أدخلي قمصان البولو الى خزانتك هذا الموسم

القاهرة - لايف ستايل أمزجي الالوان القوية في موسم الصيف عززي طلتك الرياضية المنعشة مع البولو الرمادي الأبيض والكحلي رائجان هذا الموسم خصوصاً في قمصان البولو لا غنى عن البولو الأبيض ها العام لانه يناسب كلّ الاطلالات إرتدي البولو الأزرق مع لجينز وأثبتي جرأتك نسّقي اللون الازرق الداكن مع السروال الأبيض وإنعمي بالحيوية الأصفر موضة رائجة هذا الموسم فإختاري بولو بهذا اللون Advertisements عززي طلّتك الرياضية المثيرة بهذا البولو المميز نسّقي البولو الزهري الانيق مع الشورت المميز طريقة مبتكرة لجعل البولو تكتسب طابعاً كلاسيكياً قد يهمك أيضا: تيشرتات البولو الرجالي وقواعد الموضة الجديدة لارتدائها طرق ارتداء "السروال القصير" بأسلوبين مختلفين

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