5 طرق للقضاء على مشكلة الشعر المتقصف بلا رجعة

هل تعانين من تلف شعرك بسبب حرارة الصيف؟ أو لعلك تتبعين عادات خاطئة في تصفيفه فأصبح شكله سيئاً؟ ربما أيضاً ظهرت بعض الأطراف المتقصفة. لا تقلقي، فإعادة شعرك لحالته الطبيعية الرائعة هو أمر سهل التحقيق إذا اتبعت الخطوات والنصائح الصحيحة. اكتشفي معنا كيف تتخلصين من الخصلات المتقصفة بدءاً من التعرف على أسرار التصفيف وحتى تناول الأطعمة المفيدة، كل هذا دون اللجوء إلى قصّه.

استخدمي المشط الاستخدام الأمثل

قد يصاب شعرك بالتلف بسبب الطريقة التي تصففيه بها خاصة إذا كنت تستعملين أدوات غير ملائمة لمعالجة العقد المزعجة. لفك تشابك خصلاتك، استخدمي مشطاً عريض الأسنان عند تصفيف شعرك المبلل خلال الحمام ويفضل بعد وضع البلسم لأنه سيساعد على نعومة الشعر وسيسهل عليك تصفيفه.

2

اهتمي بالتغذية السليمة

الحل الجذري للقضاء على الشعر المتقصف هو بالبدء من داخل الجسم وليس خارجه. فالشعر هو عبارة عن أنسجة طبيعية تحتاج للتغذية حتى تنمو وتتمتع بصحة جيدة. اكتشفي هنا الأطعمة التي ينبغي عليك تناولها للحصول على شعر رائع.

3

احترسي من المنشفة

إذا كنت تستخدمين المنشفة لتجفيف شعرك بشكل قاسي وهو رطب، فأنت ترتكبين خطأ فادحاً. يمكن للمنشفة أن تكون قاسية للغاية على خصلاتك خاصة عندما يكون الشعر رطباً فهذا هو أكثر وقت يصبح معرضاً للتلف. لتفادي حدوث ذلك، يكفي أن تضغطي على شعرك برفق باستخدام المنشفة أو استعملي تيشيرت قديم كبديل لطيف للمنشفة.

قبل استخدام مجفف الشعر

من المعروف أن استخدام الحرارة عند التصفيف هو أمر مؤذي للشعر كما أنه أحد أكثر الأسباب المسببة لتقصفه. لكن استخدام مجفف الشعر هو ضرورة يومية لمعظم النساء، فما الحل؟ جربي سبراي الوقاية من الحرارة الذي يعد أحد المكونات الأساسية للقضاء على التقصف. ضعيه على شعرك ثم اتركي خصلاتك تجف بصورة طبيعية لأطول وقت ممكن، الأفضل أن تنتظري حتى يجف شعرك بنسبة 70 بالمائة على الأقل قبل البدء في استعمال مجفف الشعر. هذه الطريقة ستقلل من حجم التلف الذي يتعرض له شعرك بنسبة كبيرة.

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5

دللي شعرك

احرصي على الاهتمام بعلاجات ترطيب الشعر بعمق وماسكات الشعر لأنها تنقذه من التقصف خاصة إذا كانت من مكونات طبيعية ولا تحتوي على مواد كيميائية قاسية.

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