للأمهات.. تعرفي على أسباب وعلاج قشرة الشعر لطفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

يعتبر ظهور قشرة الرأس من الأمور الطبيعية عند الأطفال، ولكنها أيضًا من أكثر الأمور المزعجة التي يعاني منها الأطفال، كما أنها تعطي مظهرا غير لائقا، فضلا عن الرغبة الدائمة في الحكة، ما يسبب له الجروح، ومع الوقت عدم معالجتها تكون الكتل القشرية التي يصعب التخلص منها.

ويستعرض لكم "الخليج 365" وفقا للدكتور هاني الوشاحي أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب القصر العيني أسباب وعلاج القشرة لدى الأطفال:

الأسباب:

- الالتهابات الفطرية الشديدة في فروة الرأس، ويجب علاجها سريعا حتى لا تتسبب في موت بصيلات الشعر والصلع.

- يتعرض بعض الأطفال إلى الإصابة بالقراع الإنجليزي الذي يؤدي إلى كسور صغيرة في أماكن محددة، وتؤدي إلى تقصف الشعر وينتشر القرع الإنجليزي في الشعر على شكل قشور جيرية بيضاء.

- انتقال الفطريات والميكروبات المسببة للقشر من خلال استعمال الطفل أدوات غيره، مثل فرشاة الشعر والمناشف.

- يمكن أن تنتقل القشرة للطفل من خلال اختلاطه بأحد الحيوانات المصابة بالفطريات والميكروبات المسببة لقشرة الشعر.

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- عدم غسل فروة الرأس جيدا بالماء ما يؤدي إلى إصابتها بالجفاف وظهور القشرة.

- التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، ما يصيب فروة الرأس بالجفاف والإصابة بالقشرة.

علاج القشرة لدى الأطفال:

- يجب على الأم التوجه للطبيب المختص لتلقي العلاج فورًا.

- تجنب استعمال الطفل أدوات الغير واستعماله أدواته الشخصية الخاصة به.

- العناية بشعر الطفل جيدا.

- معرفة نوعية شعر الطفل واستعمال الشامبو المناسب له.