بالخل والليمون.. نظفي كل مكان في بيتك بأسهل طريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يستهلك تنظيف المطبخ وقتًا طويلًا يوميًا، وهناك بعض القطع التي لا تُنظف بسهولة بسبب زيادة تراكم الدهون أو بقايا الطعام.

نقدم لكم بعض النصائح التي تساعدكم في تنظيف المطبخ بشكل سريع وسليم، بحسب ما أوضح موقع "برايت سايد".

- تنظيف الميكروويف

ضعي قطع الليمون في الماء وأدخلي الكوب إلى الميكروويف، لمدة 5 دقائق.

أغلقي الميكروويف ولا تفتحي الباب، فبخار الماء سوف يعمل على إزالة الدهون، فيمكنك تنظيفه بسهولة.

- تنظيف الخشب

اصنعي مزيج من زيت الليمون والخل مع الماء بكميات متساوية لتلميع وتنظيف أخشاب منزلك.

- تنظيف الأطباق

رشي البن في الأطباق غير النظيفة والعالق بها روائح كريهة لثوانٍ قبل بدء غسلها، ستساعدك هذه الخطوة على تنظيف الأطباق بشكل مثالي.

- تنظيف المقشرة

استخدمي قطع الليمون لتنظيف المبشرة، ثم اشطفيها بالماء.

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- تنظيف الفرن

رشي الملح فوق الزيوت المتراكمة في الفرن، لبضع دقائق ثم ابدأي في التنظيف.

- تنظيف سلاح الخلاط

ضعي شرائح الليمون في الخلاط، وشغلي الجهاز لمدة 1 إلى 3 دقائق، ثم اغسليها بالماء، ستجدي الشفرات نظيفة ولامعة.

- تعقيم غسالة الصحون

استخدمي الخل لتنظيف وتعقيم غسالة الصحون، من خلال وضع الخل بدلًا من المسحوق، وشغلي الغسالة بدورة كاملة.

- بقع الأواني الألمونيوم

استخدمي ورق الألمونيوم وخل التفاح لإزالة البقع من الأواني الألمونيوم وتنظيفها.

بعد الغسل لبضع ثوان، ستلاحظ وجود لون أسود، وهو أمر طبيعي تمامًا بسبب التفاعل الكيميائي، ولكن بعد غسلها بالماء والصابون سيتلاشى اللون.