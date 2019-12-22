ابنة حسن يوسف تخطف الأنظار في أول ظهور لها

حرص الفنان حسن يوسف على حضور حفل توزيع جوائز "نايل دراما"، حيث لفت الأنظار لحضوره برفقة ابنته ناريمان في أول ظهور إعلامي لها.
وأكد يوسف بمجرد وصوله للحفل، أن الفتاة التي برفقته هي ابنته ناريمان، وكان متكئا على عصا خشبية، وصعد على المسرح ممسكا بناريمان.
يشار إلى أن الفنان حسن يوسف يشارك في مسلسل "الضاهر" الذي يعرض عبر قناة "الحياة" من بطولة محمد فؤاد ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجي شرف وفريال يوسف، من تأليف تامر عبد المنعم، وإنتاج تامر مرسي وتامر عبد المنعم، ومدير التصوير كمال عبد العزيز، ومن إخراج ياسر زايد.
نفى حسن يوسف، في لقاء سابق له ما تردد من شائعات، حول خلع زوجته الفنانة شمس البارودي الحجاب، مؤكدًا أنه وزوجته اعتادا على تلك الشائعات، التي تثار كل عام تقريبا، مشددا على أنها ترفض الظهور أمام الكاميرا بشكل قاطع، مهما كانت المغريات.
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