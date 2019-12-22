عقار جديد يعالج مريضات سرطان الثدي

يعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء، رغم أنه يصيب الرجال أيضا، ولهذه الأسباب وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، على عقار جديد لعلاج مريضات سرطان الثدي.

يطلق على العقار الجديد اسم "Enhertu"، يستهدف علاج مريضات سرطان الثدي، وجاءت الموافقة عليه، بعد تجربة سريرية شملت 184 من المريضات المصابات بسرطان الثدي.

وفقا للوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن العقار الجديد يستهدف التغييرات في بروتين (HER2) التي تساعد على نمو السرطان وتقسيمه وانتشاره، عبر مركب كيميائي سام للخلايا السرطانية.

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وخلال الدراسة، تلقت المريضات العلاج الجديد كل ثلاثة أسابيع، وأجريت لهن فحوصات لرصد تقدم الورم كل 6 أسابيع، وكان معدل الاستجابة الكلي 60.3 في المائة، وكان متوسط ​​مدة الاستجابة للعلاج حوالي 14.8 شهر.

وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للعلاج هي، الغثيان والتعب والقيء وتساقط الشعر والإمساك وانخفاض الشهية وفقر الدم والإسهال، والسعال وانخفاض عدد الصفائح الدموية.