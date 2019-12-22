"تسنيم" تفترش الشارع في "عز البرد": مبقدرش أمشي.. ومعرفش مين أهلي

وسط أجواء الصقيع تفترش الأرض ببطانية متأكلة، تنال البرودة من جسدها الهزيل كل يوم، وفوق كل ذلك لا تقوى الشابة الصغيرة على الحركة، فإصابتها بإعاقة بقدمها جعلتها لا تفارق الكرسي المتحرك.

"تسنيم" صاحبة الـ28 عاما، تتخذ من شارع نوبار بمنطقة السيدة زينب مأوى لها، لا تتذكر شيئا عن سبب تواجدها بالشارع، ولا تعلم من أهلها، كل ما تعرفه أنها "وليدة الشارع"، منذ أن أبصرت الدنيا.

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تعيش "تسنيم" على مساعدات أهل الخير، وتقول لـ "هن": "أوقات كتير مبلقيش أكل وببقا جعانة بلف على صناديق الزبالة اللي جنب المطاعم ألاقي فيهم أي حاجة، أو بواقي أكل فايضة من الناس وسيباهم عشان أسد بيها جوعي".

تقول الشابة أن إعاقتها تمنعها من العمل فهي لا تستطيع الوقوف على قدميها: "لما ببقى عاوزة أشرب بروح أقف جنب أي تلاجة في الشارع، لحد ما يعدي حد يشرب، أخليه يناولني المياه، وفي ناس بتخاف مني وتمشي".