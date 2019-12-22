رباب تكمل مشوار الأم وتبحث عن شقيقتها: بابا خدها من 20 سنة.. وقالنا اعتبروها ماتت

بينما كانت الأم في طريقها للذهاب إلى المدرسة لإحضار ابنتها "فاطمة"، كان طليقها سبقها لأخذ الابنة والذهاب بها بعيدًا عن أعين والدتها، ليقرر حرمانها من رؤيتها. حاولت الأم، الاتصال بطليقها لمعرفة مكان ابنتها التي كانت تبلغ من العمر حينها، 15 عاما، وتعود إلى حضنها من جديد، لكن الرد دائمًا يأتيها: "مش هتشوفيها تاني.. اعتبريها ماتت".

20 عامًا مرت على السيدة الخمسينية زهيرة عبد العزيز، لم تر خلالها ابنتها أو حتى تعلم أخبار عنها تطمئن بها على أحوالها، لكن الأمل لا زال بداخلها في أن تعود إليها، وتعيد لم الشمل بينها وبين شقيقاتها الثلاثة.

عبر إحدى مجموعات "فيس بوك" نشرت رباب محمود، وهي شقيقة "فاطمة"، استغاثة تطلب فيها أي معلومة تقودها إلى مكانها: "أنا بحاول ألقي أختي.. بابا من 20 سنة خدها من المدرسة ومنعرفش عنها حاجة".

تروي "رباب" تفاصيل ما تتذكره عن الواقعة التي حدثت وقتما كانت طفلة صغيرة، فوالدتها كانت انفصلت عن والدها الذي تزوج من أخرى، وقرر الأب حرمان الأم من رؤية بناتها: "بابا خدنا كلنا نعيش معاه.. ولما اتولدت خدني من أمي وأنا لسة رضيعة عشان نعيش معاه، ومرات أبونا هي اللي تربينا".

تتذكر "رباب" في حديثها لـ"هن"، أن شقيقتها تمكنت من الهرب بها والعودة إلى منزل والدتها من جديد، الأمر الذي أثار غصب والدها، ليقرر عقابها وحرمانها من العيش برفقة والدتها، وذات مرة أخذها من مدرستها وأخفاها عن والدتها: "خدها من مدرستها ومن ساعتها منعرفش عنها أي حاجة".

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رغم الفرحة التي انتابت الأم بعودة أطفالها إليها، لكنها قررت تحرير محضر إثبات حالة بأن أطفالها عادوا إليها حتى لا يتمكن طليقها من اتهامها بخطفهما: "ماما ساعتها عملت إثبات حالة بأننا رجعنا عندها.. عشان بابا ميستغلش دا ويتهمها بالخطف".

لكن الأم لم تتوقع أن الجزاء سيكون حرمانها من رؤية ابنتها للأبد: "بابا ساعتها خد فاطمة من المدرسة ومنعرفش عنها حاجة لغاية دلوقتي".

محاولات كثيرة أجرتها الأم للعثور على ابنتها، بحسب "رباب"، حيث اتصلت بطليقها لكن دائمًا ما يرد عليها طالبًا قراءة الفاتحة على ابنتهما: "دايمًا يقولها اقرالها الفاتحة.. ولما تسأله هي ماتت يقولها الفاتحة تجوز على الحي والميت".

لم تتمكن الأم من تحرير محضر تتهم فيه طليقها بخطف ابنتها، خاصة بعد تحرير محضر إثبات الحالة: "ماما مقدرتش تعمل محضر الخطف عشان هي اللي كانت عاملة محضر إثبات الحالة.. الضابط نصحها بأن الموضوع يمشي بشكل ودي.. عشان لو اتعمل المحضر هيتم اتهامها بالتقصير تجاه ولادها".

ذهبت الأم إلى مدرسة ابنتها كثيرا، لعل تجد من الأخبار ما يسر قلبها لكن لا فائدة من وقفتها التي انتهت بحصولها على جواب الفصل من المدرسة لانقطاع ابنتها عن الذهاب: "ماما دايمًا كانت بتقف قدام المدرسة.. يمكن تشوفها أو تروح المدرسة.. لكن هي مكنتش بتروح أصلًا وفي الآخر خدت جواب الفصل بتاعها".

أكملت "رباب" مشوار والدتها في رحلة البحث عن "فاطمة"، فكثيرًا ما فاجئت والدها في الذهاب إلى منزله، لكنها دون أن تجد شقيقتها: "أنا عارفة مكان بابا.. روحتله كذا مرة.. وبرضو مش بلاقي أختي.. ولا راضي يريحنا يقولها هي سافرت ولا راحت فين.. دايمًا يقولنا اعتبروها ماتت".

"أبويا بالاسم فقط" هكذا وصفت "رباب" علاقتها بوالدها، فهي شبه منقطعة ولا يربطهما سوا النسب: "مقاطعين بعض خالص.. ولا حتى بيصرف عليا ولما طلبت منه مرة يساعدني قالي لما تعيشي معايا اديكى اللي أنتي عاوزاه.. غير كدا لأ".

لا زالت محاولات "رباب" مستمرة في العثور على شقيقتها التي تجاوزت الخامسة والثلاثين من عمرها، لكن أحاديث والدتها وأمنيتها بلقائها من جديد لم تنتهي بعد: "رغم مرور 20 سنة لسة ماما منهارة عليها وأمنيتها تشوفها قبل ما تموت".