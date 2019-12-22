البنطلون القطني.. هل يحل مكان الليغينغز في الأشهر القادمة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفضل معظم النساء ارتداء بنطلون الليغينغز الضيق سواء إلى الصالة الرياضية أو كجزء من الإطلالات اليومية الكاجوال، وقد بدأت أشهر المؤثرات مؤخرا بارتداء البنطلون الرياضي "sweatpant" بدل بنطلون الليغينغز، وربما السبب في ذلك هو لكونه دافئا من جهة و مريحا من جهة أخرى.

فما هي أفضل طرق ارتداء بنطلون الـ sweatpants؟ وهل يمكن دمجها في الإطلالات المكتبية أيضا أم لا؟ في الواقع هناك العديد من الطرق الأنيقة لارتدائه سواء مع سترات بلايزر رسمية وأحذية رياضية أو مع قطع التريكو المكتنزة وأحذية البوت العسكرية، جمعنا لك أجمل طرق ارتداء بنطلون sweatpants الرياضي مقتبسة من حسابات أشهر المؤثرات ومدونات الموضة على إنستغرام.

سترة الياقة المدورة + الجوارب الضيقة + أحذية رياضية

بما أننا في الأشهر الباردة، يمكنك تنسيق هذا البنطلون الرياضي مع زوج من الجوارب العالية وزوج من الأحذية الرياضية المكتنزة وسترة صوفية بياقة عالية للحصول على مظهر كاجوال أنيق، وإضافة بعض قطع المجوهرات على مظهرك كزوج من أقراط اللؤلؤ وسوار جميل.

كنزة صوفية مكتنزة + البوت العسكري

إذا كنت ترغبين في ارتداء زي مريح خلال السفر، استلهمي إطلالتك من الفاشينيستا Christie Tyler بتنسيق كنزة صوفية مكتنزة مع بنطلون رياضي من الكشمير وزوج من البوت العسكري.

سترة كارديغان من التريكو + أحذية رياضية بيضاء

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تعد سترات الكارديغان القصيرة بالأزرار الأمامية من أبرز اتجاهات 2019 الجميلة والتي ظهرت ضمن مجموعات أشهر المصممين، ويمكنك تنسيق سترة قصيرة مع أحذية رياضية بيضاء وبنطلون رياضي.

بدلة رياضية كاملة + سترة بلايزر كبيرة الحجم + أحذية رياضية

يمكنك اعتماد هذا المزيج لإطلالة مكتبية كاجوال مريحة، بارتداء بدلة رياضية كاملة وتنسيقها مع سترة بلايزر أنيقة وزوج من الأحذية الرياضية المسطحة.

بنطلون رياضي من الكشمير + سترة هندسية + أحذية رياضية

احصلي على الإطلالة المثالية خارج العمل، بارتداء هذا التنسيق الرائع من القطع الرسمية و الرياضية.