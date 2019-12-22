الأبراج الأقل حظا في 2020: مشاكل مالية لـ"العذراء".. وأخرى عاطفية لـ"الجوزاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

أيام قليلة تفصلنا عند نهاية عام بكل ما فيه من أحداث، سعيدة كانت أم حزينة، ومع بداية العام الجديد يسعى البعض لمعرفة حظوظه خلال العام الجد.

فإذا كنت ممن يهتمون بالأبراج والفلك، فيمكن للأبراج أن تحذرك عن الأبراج الأقل حظا والتي قد تواجه بعض المشكلات، وفقا لخبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود، خلال السطور التالية:

- برج الميزان

إذا كان تاريخ مواليد رجل هذا البرج من هذه الأرقام ( 4، 5،1،6،13،24، 25) فمن نهاية شهر 9 يتعرض مولوده إلى بعض المشاكل، ويتعرضون لمحاولة الإيذاء والإيقاع بهم في العمل.

- برج الثور

مواليد 18-5 لـ28-5 سيواجهون بعض المشاكل، والأمور ستتعقد بعض الأوقات، لكن بعد فترة ستنحل مشاكلهم، كما يجب عليه من بداية من العام الجديد أخذ الحذر في عملهم، فيرافق مواليده تعرضهم للمؤامرات.

- برج الجدي

إذا كنت رجل "الجدي" من مواليد 1-1 حتى 5-1 فمواليد الأربعة، فهو من أكثر مواليد الأبراج تعرضا للمشاكل على الصعيد المهني والقلق والتوتر.

أما أنثي "الجدي"، أيضا في هذه الأيام ستتعرض إلى عدة مشاكل في الأسرة ومع شريك حياتها، لذلك يجب عدم العناد، حتى لا يؤثر على علاقتهما ببعض.

- برج الحمل

أوائل مواليد برج الحمل الفترة ما بين 22-3 إلى 7-4 تتحسن أمورهم هذا العام، أما ما بعد 7-4 تكون بداية لحدوث مشاكل ضئيلة على الصعيد المالي.

- برج الدلو

مواليده من 22-1 لـ 10 -2 يسيطر عليهم الكثير من الصراعات الداخلية في عملهم، أما مواليده من 10-2 إلى 21 -2 ستتحسن أحوالهم في مجال عملهم.

برج العذراء

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فمواليد شهر 8 لبرج العذراء، سيواجهون مشاكل في أمورهم المادية، وتأخر على الصعيد العملي، أما ما بعد 15-9 فلديهم حظوظا وفيرة، وتحسن في أمورهم المادية.

برج الجوزاء

من بداية يوم 24-5 إلى 10-6، سيرافق الحظ مواليد هذه البرج في هذه الفترة من ناجية استقرارهم مع شريك الحياة، أما في أواخر شهر 6، سيواجه مواليد "الجوزاء" في هذه الفترة مشاكل في الارتباط، ومشاكل مادية في تجهيزات مستلزمات الزواج.

برج السرطان

مواليد البرج من شهر 6 سيواجهون بعض العراقيل والتعقيدات في أمور حياتهم، أما مواليده من شهر 7، ستتحسن أمورهم العائلية هذا العام.

برج الحوت

فمواليده من الفترة من 22-2 إلى 2-3، يتعرضون إلى بعض المشاكل البسيطة في الأمور المادية، لكن ستتحسن أمورهم بعد هذه الفترة.

برج القوس

يوجه مواليد "القوس" من شهر 11، غيرة وحسد من قبل بعض الأشخاص، حيث إنهم طيبون القلب لذلك يجب عليهم أخذ الحذر في شغلهم، لأنه من السهل أن يستغله بعض الأشخاص.

أما مواليد 3-12 فيما بعد، سيتمتعون بمزيد من النجاح والتقدم، وهم الأكثر حظا من مواليد شهر 11 برج القوس.

برج الأسد

سيواجه مواليد هذا البرج، مشكلة بسبب كرمه الزائد، واستغلال الأشخاص لهم، وصدمتهم في بعض الاشخاص بسبب طيبتهم.

برج العقرب

يرافق العقرب برج الحوت في تعرضهم لبعض المشاكل البسيطة على الصعيد المالي والحيرة، لكن سرعان ما تزول هذه المشاكل.