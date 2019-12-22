طريقة الجلوس تكشف علاقتك بمن حولك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يفضل كل شخص أن يجلس بالطريقة التي يرتاح بها، ومفضلة لديه، لكن كل طريقة تعكس جانب من شخصيتنا.

نستعرض لكم معنى الجلسات المختلفة، وما الذي تكشفه عنا، بحسب ما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

- الجلوس وحيدًا

الجلوس على كامل الكنبة وحدك يدل على أنك تبحث دائمًا على وسائل راحتك ولا تتنازل عنها.

- مساحة مشتركة

إذا كنت تفضل الجلوس بجانب شريك حياتك، فهذا يعكس رغبتك الدائمة في تقوية علاقتك به بشكل متواصل.

- إلى جانب بعضكما

إذا كنت تفضل الجلوس في الكرسي المجاور لشريك حياتك فهذا يعني احترام الخصوصية والمساحة الشخصية لكل من الآخر، وفي أحيان أخرى يعني أنك عنيد.

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- مساحة واسعة

إذا كنت تجلس في مساحة واسعة بعيدة عن عائلة شريك حياتك فهذا يعني أنك تريد الحفاظ على مسافة كبيرة بينهم بدون حميمية كبيرة.

- النوم على القدم

إذا كنت تفضل النوم على فخذ شريك حياتك مع فرد قدميك تعني أنك مرتاحًا وتشعر بالأمان معه.

- الجلوس على السجادة

الجلوس على السجاد تدل على شخصيتك الطفولية، لأنك تضع نفسك في مكانة أقل من الآخرين حولك.