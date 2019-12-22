لايف ستايل

طريقة الجلوس تكشف علاقتك بمن حولك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يفضل كل شخص أن يجلس بالطريقة التي يرتاح بها، ومفضلة لديه، لكن كل طريقة تعكس جانب من شخصيتنا.

نستعرض لكم معنى الجلسات المختلفة، وما الذي تكشفه عنا، بحسب ما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

- الجلوس وحيدًا

الجلوس على كامل الكنبة وحدك يدل على أنك تبحث دائمًا على وسائل راحتك ولا تتنازل عنها.

Behaviour expert Adrianne Carter, from the UK, has revealed her advice on where and even how to sit, and what this says about your relationships. Pictured, the lone snuggler

- مساحة مشتركة

إذا كنت تفضل الجلوس بجانب شريك حياتك، فهذا يعكس رغبتك الدائمة في تقوية علاقتك به بشكل متواصل.

Those who opt for the shared space position show a desire to strengthen their relationship through actions, according to the expert

- إلى جانب بعضكما

إذا كنت تفضل الجلوس في الكرسي المجاور لشريك حياتك فهذا يعني احترام الخصوصية والمساحة الشخصية لكل من الآخر، وفي أحيان أخرى يعني أنك عنيد.

Advertisements

The personal space pairing like to be close to each other, but don't feel the need to sit on each other's laps

- مساحة واسعة

إذا كنت تجلس في مساحة واسعة بعيدة عن عائلة شريك حياتك فهذا يعني أنك تريد الحفاظ على مسافة كبيرة بينهم بدون حميمية كبيرة.

Sitting at a distance to your partner in the company of relatives can be a sign of courtesy, said Adrianne

- النوم على القدم

إذا كنت تفضل النوم على فخذ شريك حياتك مع فرد قدميك تعني أنك مرتاحًا وتشعر بالأمان معه.

Adrainne told if you are the one left with someone else's feet on your lap, then you take the subordinate position

- الجلوس على السجادة

الجلوس على السجاد تدل على شخصيتك الطفولية، لأنك تضع نفسك في مكانة أقل من الآخرين حولك.

Those who sit on a rug lower themselves to others in the room, hence why it is thought of as a child-like position

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة الجلوس تكشف علاقتك بمن حولك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا