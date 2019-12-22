من الورق والأكياس البلاستيكية.. أم تصنع فساتين السجادة الحمراء لطفلتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تحلم كثير من الفتيات أن تصبح في شهرة الفنانات على السجادة الحمراء في هوليوود، أو عارضات الأزياء على سبيل المثال، لكن مع الوقت تختلف الرغبات وتتلاشى أغلب الأحلام.

لكن الأم عليا تشاغلر من تركيا قررت أن تصنع فساتين الفنانات لابنتها الصغيرة، من الورق والأكياس البلاستيكية، والتقطت لها الصور مثل الفنانات.

نستعرض لكم خلال الألبوم المرفق بالأعلى صور الفساتين التي صنعها الأم لابنتها، بحسب ما نفل موقع "برايت سايد" الأمريكي.