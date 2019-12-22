أبرز إطلالات نسرين أمين على السجادة الحمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - الممثلة المصرية نسرين أمين دخلت عالم الأضواء من بابع الواسع، بعد مشاركتها في عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية المهمّة، وقد نالت شهرة كبيرة في مصر كما في الوطن العربي، وقد لفتنا الأنظار إليها أيضًا بسبب اطلالاتها الجريئة التي تعتمدها في مختلف المناسبات، ولا سيما على السجادة الحمراء، والتي أحيانًا تكون مميزة وأحيانًا تبدو مبهرجة أو مبتذلة نوعًا ما، وقد جمعنا بالصور أبرز اطلالات نسرين طافش على السجادة الحمراء، شاهدي الصور وأخبرينا رأيكِ بأسلوبها في الموضة.



فستان أسود قصير اختارته نسرين أمين في مهرجان القاهرة:

نسرين أمين في فستان أسود كتف واحد



على السجادة الحمراء الخاصة بمهرجان القاهرة لعام 2019 شاهدنا نسرين أمين وقد اختارت فستانًا قصيرًا باللون الأسود، مصنوعًا من قماش التول المطرز برسومات النجوم، بقصة الكتف الواحدة ومزين بشريطة كبيرة على الكتف، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ أسود براق وحقيبة كلاتش صغيرة.





لوك باللون الأبيض نسقته نسرين أمين:

نسرين أمين في اطلالة باللون الأبيض





اطلالة كاملة باللون الأبيض اعتمدتها نسرين أمين على السجادة الحمراء في إحدى المناسبات مؤخرًا، وقد اختارت فيها فستانًا قصيرًا من الدانتيل باللون الأبيض، من فوقه معطف طويل بقصة ناعمة، وأكملت اللوك بحقيبة كتف صغيرة وحذاء بكعب عالٍ باللون الذهبي.

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اطلالة شبابية في فستان قصير مزين بالشراريب اعتمدتها نسرين أمين:

اختارت نسرين أمين فستان قصير مزيت بالشراريب



لوك ذو طابع شبابي اعتمدته نسرين أمين على السجادة الحمراء، وقد اختارت فيه فستانًا قصيرًا باللون الأسود مزينًا بالشراريب، والشراريب رائجة جدًّا هذا الموسم وتوحي بالكثير من العصرية، وقد نسقت مع اللوك حذاءً كلاسيكيًّا أسود وحقيبة كلاتش أنيقة، لكنّ تسريحة الشعر لم تكن موفقة ولم تخدم الاطلالة.



فستان فضي براق اعتمدته نسرين أمين على السجادة الحمراء:

نسرين أمين في فستان فضي على السجادة الحمراء



اطلالة موفقة لنسرين أمين على السجادة الحمراء، اختارت فيها فستان سهرة براقًا باللون الفضي، مصنوعًا من قماش الشيفون المطرز بالكريستال، ياقته عالية ومن دون أكمام، وقصته ضيقة وقد نسقت معه حقيبة كلاتش فضية، وأقراطًا ماسية ناعمة.



شاهدي أبرز اطلالات نسرين أمين على السجادة الحمراء وفي مختلف المناسبات، واخبرينا رأيكِ بأسلوبها في الموضة، وأيّ اطلالة كانت الأجمل برأيكِ.

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