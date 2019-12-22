حصاد 2019: أجمل فساتين دانييلا رحمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - تتألق مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية دانييلا رحمة دومًا بأزياء أنيقة وتصميمات مميزة وجريئة، لا سيما لدى اختيارها للفساتين. وفي حصاد 2019 جمعنا لكنَّ أبرز فساتينها وأكثرها جمالًا.

أجمل فساتين دانييلا رحمة



ظهرت دانييلا بفستان أبيض مزين من الأعلى بقماش الدانتيل وحزام للخصر، وتألقت بفستان ضيق تكسوه التطريزات الفضية ومصمم بكمّ واحد، وتميزت بفستان أزرق من قماش الساتان مصمم بأكمام طويلة وحزام أسود للخصر، ومزين بفتحة جانبية وفي منطقة الصدر، وتجملت بفستان أسود قصير بكمّ واحد مرفوع، مصمم بشكل ضيق في الخصر ويتسع من الأسفل، واختارت فستانًا سكريًّا طويلًا مكشوف الأكتاف، ومصممًا بتصميم ناعم في سحور إيغل فيلمز.

أجمل فساتين دانييلا رحمة





ونسقت فستانًا قصيرًا وناعمًا باللون البيج مع جاكيت أبيض في الخصر، وارتدت فستانًا أبيض قصيرًا مزينًا بتطريزات ونقوش في الأعلى، وزُيِّنَ بقماش شفاف بنقط من الأسفل، وأطلت بفستان أبيض مكشوف من منطقة الصدر ومُكمّل بأكمام طويلة وريش في الذيل، وتزينت بفستان أحمر قصير مكشوف الأكتاف ومزين بذيل طويل من الأسفل، وتأنقت بفستان أسود ضيق مزين بتطريزات لامعة وبفتحة جانبية.

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