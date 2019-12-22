كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - بدأت الممثلة اللبنانية شهد عبد الله مشوارها الفني من خلال مسرحية "مصنع الكاكاو"، وتميزت بالعديد من المسرحيات والمسلسلات بعدها، وشاركت شقيقتها ليلى أدوارًا عدة مميزة، وعلى صعيدها الشخصي تنسق شهد اطلالاتها بشكل شبابي وأنيق بالألوان المختلفة. ومع اقتراب فصل الشتاء، استوحينا لمحبي اطلالات أنيقة عدة لها، تناسب العديد من المناسبات.

إطلالات شتوية من شهد عبد الله





أطلت شهد ببنطال جينز أزرق وتيشيرت زهري بكتابة وجاكيت جلد أسود، ونسقت ملحقات الاطلالة بالأسود، لتعطيها فخامة وجمالًا، وظهرت بمعطف طويل من الكاروهات البنية مع حذاء ببوت طويل باللون الأبيض لمظهر أنثوي، واختارت عند سفرها بنطالًا بنيًّا وتيشيرت أبيض بكتابة، ومعطف أبيض للوك بسيط وعملي، وتميزت بستايل عصري مكون من بنطال أسود وبلوزة زرقاء برقبة وحذاء ببوت أبيض، أكملتهما بمعطف كاروهات طويل.

إطلالات شتوية من شهد عبد الله





كما تألقت بجمبسوت زيتي بسيط ومميز، وارتدت أيضًا في اطلالة أخرى، تنورة وبلوزة باللون الأسود نسقتهما مع معطف أحمر للوك أنثوي، وتجملت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع حذاء رياضي رمادي لمظهر بسيط وعملي.

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