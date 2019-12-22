فساتين سهرة منفوشة لاطلالات رأس السنة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - تسابقت دور الأزياء العالمية على تقديم تشكيلة واسعة من فساتين السهرة المنفوشة ضمن عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع 2020، تميزت الموديلات التي جمعناها لكِ بالتنوع والفخامة ولمسة المرح المستمدة من ألوانها الزاهية.

إليكِ أجمل تصميمات فساتين السهرة المنفوشة ونصائح لإختيار ما يناسب شكل جسمك لسهرة رأس السنة.

فساتين منفوشة كتف واحد

Badgley Mischka



حضرت فساتين السهرة المصممة بكتف واحد One Shoulder dresses بموديلات في منتهى الأناقة غلفتها الورود المطرزة والمطبعة، أحببناها بتوقيع دينيس باسو Dennis Basso وبادجلي ميشكا Badgley Mischka، تناسب هذه التصميمات صاحبات الأكتاف العريضة.



فساتين سهرة مكشكشه

Jason Wu



طغت الكشاكش الناعمة على فساتين السهرة التي صادفناها لدى مجموعة أنجي باريس Ingie Paris وجاسون وو Jason Wu، نرشح هذه الستايلات الفخمة لذوات الجسم النحيل حيث تساعد في إخفاء العيوب وتمنح الجسم شكل مثالي.

فساتين سهرة V Neck



حافظت فساتين السهرة بالياقة الـ V Neck على مكانتها على منصات العروض، قدمت ماركة تاداشي شوجي موديل شديد النعومة Tadashi Shoji مزدان بالورود الباستيلية حول الصدر والبطن، تبني هذه الصيحة لإطالة وتنحيف القسم العلوي من الجسم.

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فساتين سهرة A Line

Pamella Roland



توفرت بموديلات فخمة تناسب الممتلئات لأنها من القطع المثالية التي تخفي عيوب الجسم، ننصحك بإلقاء نظرة على الفستان الناعم من توقيع ماري كاترانتزو Mary Katrantzou والفستان الديكولتيه المغطى بالريش النافر من باميلا رولاند Pamella Roland.

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