القبعات الصوفية...قطعة الشتاء المفضلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - ما من شيء أجمل من قدوم فصل الشتاء. فهذا الفصل الذي يتمتع بأجوائه الباردة وطقسه المثلج، يفسح المجال أمامنا لانتقاء أجمل القطع والملابس التي لطالما تميزت بالأناقة والفخامة.

وعلى اعتبار أن لكلّ موسم اكسسواراته التي تمّيزه وتناسبه، كان لا بدّ للدور العالمية أن تقدم قطع اكسسوارات أنيقة ومميزة للشتاء وكالعادة تنحصر هذه القطع بين القبعات بمختلف تصاميمها وأشكالها، الأوشحة، الكاب، والجزمات الطويلة.

وما لفت نظرنا منها، هي القبعات الصوفية التي تعتبر قطعة الشتاء المثالية، والتي لا يمكن أن تمر إطلالات الشتاء من دونها.



قبعات صوفية باللون الأسود

قبعة صوفية باللون الأسود مع نقشات بيضاء من Balenciaga



على اعتبار أن الألوان أيضاً تتبدل مع بداية كلّ موسم، يصبح من الضروري اختيار الألوان الأفضل للموسم المقبل. وفي الشتاء لا يمكن إنكار أن اللون الأسود هو الأساسي في جميع القطع.

لذا قدمت دار Balenciaga قبعة صوفية باللون الأسود بتصميم بسيط، جاءت مزينة بنقشات بيضاء حملت شعار الدار، ومثلها Burberry التي جاءت قبعتها مزينة بشعار الدار باللون الأبيض بالخط العريض في الأمام.

أما Givenchy فقد اكتفت بتقديم قبعة صوفية باللون الأسود من دون نقشات لكي تناسب جميع ألوان ملابسك الشتوية.



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قبعات صوفية متعددة الألوان

قبعة صوفية بألوان متداخلة ومتنوعة من Missoni



من منا لا ترغب في اختيار قبعة تناسب جميع قطع الملابس أو يمكن تنسيقها مع مختلف الأزياء مهما كانت ألوانها؟

لقد تحققت هذه الأمنية عزيزتي مع القبعة الصوفية المميزة التي قدمتها دار Missoni والتي جاءت بتصميم دائري، تنوعت فيها الألوان وتداخلت في بعضها البعض لتبدو وكأنها لون واحد.

أما Gucci فقد قدمت قبعة باللون الوردي الزاهي، جاء فيها نقشات متماثلة باللون الأحمر، جعلت منها قطعة فريدة.



قبعات صوفية باللون البني الترند

قبعة صوفية باللون البني الجذاب من Fendi



برز اللون البني لشتاء 2020 كلون ترند وأساسي في معظم القطع، سواء كانت الملابس أو الاكسسوارات، ولذا لا بدّ من اختيار قبعة صوفية من هذا اللون.

وبالطبع مَن غير دار Fendi العريقة قادرة على التغنّي بجمال هذا اللون وإبرازه بأجمل التصاميم، وهذا ما رصدناه في القبعة الصوفية التي جاءت من اللون البني مع نقشات الدار باللون الأسود الفخم.



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