القبعات الصوفية...قطعة الشتاء المفضلة

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - ما من شيء أجمل من قدوم فصل الشتاء. فهذا الفصل الذي يتمتع بأجوائه الباردة وطقسه المثلج، يفسح المجال أمامنا لانتقاء أجمل القطع والملابس التي لطالما تميزت بالأناقة والفخامة.
وعلى اعتبار أن لكلّ موسم اكسسواراته التي تمّيزه وتناسبه، كان لا بدّ للدور العالمية أن تقدم قطع اكسسوارات أنيقة ومميزة للشتاء وكالعادة تنحصر هذه القطع بين القبعات بمختلف تصاميمها وأشكالها، الأوشحة، الكاب، والجزمات الطويلة.
وما لفت نظرنا منها، هي القبعات الصوفية التي تعتبر قطعة الشتاء المثالية، والتي لا يمكن أن تمر إطلالات الشتاء من دونها.
قبعات صوفية باللون الأسود
على اعتبار أن الألوان أيضاً تتبدل مع بداية كلّ موسم، يصبح من الضروري اختيار الألوان الأفضل للموسم المقبل. وفي الشتاء لا يمكن إنكار أن اللون الأسود هو الأساسي في جميع القطع.
لذا قدمت دار Balenciaga قبعة صوفية باللون الأسود بتصميم بسيط، جاءت مزينة بنقشات بيضاء حملت شعار الدار، ومثلها Burberry التي جاءت قبعتها مزينة بشعار الدار باللون الأبيض بالخط العريض في الأمام.
أما Givenchy فقد اكتفت بتقديم قبعة صوفية باللون الأسود من دون نقشات لكي تناسب جميع ألوان ملابسك الشتوية.
تابعي المزيد:الحقائب المزدوجة...صيحة أساسية هذا الشتاء
قبعات صوفية متعددة الألوان
من منا لا ترغب في اختيار قبعة تناسب جميع قطع الملابس أو يمكن تنسيقها مع مختلف الأزياء مهما كانت ألوانها؟
لقد تحققت هذه الأمنية عزيزتي مع القبعة الصوفية المميزة التي قدمتها دار Missoni والتي جاءت بتصميم دائري، تنوعت فيها الألوان وتداخلت في بعضها البعض لتبدو وكأنها لون واحد.
أما Gucci فقد قدمت قبعة باللون الوردي الزاهي، جاء فيها نقشات متماثلة باللون الأحمر، جعلت منها قطعة فريدة.
قبعات صوفية باللون البني الترند
برز اللون البني لشتاء 2020 كلون ترند وأساسي في معظم القطع، سواء كانت الملابس أو الاكسسوارات، ولذا لا بدّ من اختيار قبعة صوفية من هذا اللون.
وبالطبع مَن غير دار Fendi العريقة قادرة على التغنّي بجمال هذا اللون وإبرازه بأجمل التصاميم، وهذا ما رصدناه في القبعة الصوفية التي جاءت من اللون البني مع نقشات الدار باللون الأسود الفخم.
تابعي المزيد:هل تعرفين أسماء القبعات؟
كانت هذه تفاصيل خبر القبعات الصوفية...قطعة الشتاء المفضلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.